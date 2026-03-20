Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, zam talebiyle Sintagma Meydanı'nda protesto gerçekleştirdi.'Onurlu bir yaşam istiyoruz' diye seslenen emekliler akıllara Türkiye'deki emeklilerin durumunu getirdi.



Ruters'da yer alan haberde ülke genelinden emekli örgütlerinin katıldığı gösteride, binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.





Atina sokaklarında emekli dayanışması



Atina'nın kalbinde toplanan binlerce emekli, ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde Syntagma Meydanı'na yürüdü. Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, mevcut maaşların yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında eridiği vurgulandı. Emekli dernekleri tarafından organize edilen eylemde, "Onurlu bir yaşam istiyoruz" mesajı öne çıktı.

Ekonomik talepler ön planda



Protesto gösterilerine katılan emekliler, sadece maaş artışı değil, aynı zamanda geçmişe dönük yapılan kesintilerin iade edilmesini de talep ediyor. Gösteride dile getirilen temel talepler şunlar oldu:

Tüm emekli maaşlarına insanca yaşanacak düzeyde zam yapılması



Geçmiş yıllarda uygulanan kemer sıkma politikaları kapsamında yapılan kesintilerin geri ödenmesi. Sağlık hizmetlerinden alınan kesintilerin tamamen kaldırılması.

Daha önce kaldırılan 13. ve 14. maaş ödemelerinin (ikramiyelerin) yeniden verilmesi.



Gösteriye katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da emeklilerin taleplerine destek verdiğini belirterek, hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.