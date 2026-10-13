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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Bulancak’tan Ankara’ya yürüyüş başlatan emekliler Ordu’da buluştu. İki sendikanın ortak eyleminde meydandan yükselen mesaj netti: “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz!”

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Bulancak Şubesi tarafından 2027 yılı bütçesinde emeklilerin taleplerine yer verilmesi amacıyla başlatılan Ankara yürüyüşünün Ordu durağında emekliler bir araya geldi. Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi’nin destek verdiği yürüyüşte, en düşük emekli aylığının 50 bin TL’ye, bayram ikramiyesinin ise 30 bin TL’ye yükseltilmesi istendi.

ORDU SOKAKLARINDA EMEKLİLERİN SESİ YÜKSELDİ

Bulancak’tan otobüsle Ordu’ya gelen Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Teleferik otoparkında Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi yöneticileri ve üyeleri tarafından karşılandı.

Her iki sendikanın üyeleri, pankartları ve sloganlarıyla sahil güzergâhından Sırrıpaşa Caddesi’ne, oradan da Tahıl Pazarı Meydanı’na yürüdü.

Meydanda düzenlenen basın açıklamasını Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şube Başkanı İbrahim Arslan okudu.

“BİZ BU ÜLKENİN YÜKÜ DEĞİL, TEMELİYİZ!”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Arslan, yıllarca çalışıp üreten insanların bugün temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayağa kaldırdık. Bugün ise bize reva görülen; boş mutfak, ödenemeyen fatura, ulaşılamayan ilaçtır. Artık yeter! Biz bu ülkenin yükü değil, temeliyiz! Bizim emeğimizle dikilen binalar, kurulan fabrikalar, açılan yollar ortada dururken, bize ‘kaynak yok’ demeye kimsenin hakkı yok! Kaynak var, mesele önceliktir. Soruyoruz: Bütçe kimin için yapılıyor?”

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 50 BİN TL OLSUN!”

Emeklilerin taleplerinin açık olduğunu ve pazarlığa kapalı bulunduğunu söyleyen Arslan, 2027 yılı bütçesine ilişkin beklentilerini sıraladı.

En düşük emekli aylığının en az 50 bin TL olması gerektiğini belirten Arslan, kök aylıkların insanca yaşam koşullarına göre yeniden düzenlenmesini istedi.

Emekli aylıklarının gerçek enflasyon ve ekonomik büyüme dikkate alınarak artırılması, emekliler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve bayram ikramiyesinin en az 30 bin TL’ye çıkarılması çağrısında bulundu.

Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını isteyen Arslan, ilaç, muayene ve tedavi giderlerinin emeklilerin üzerinden alınmasını talep etti.

Barınma, beslenme ve enerji giderleri için sosyal destek sağlanmasını; ulaşım, kültür, sanat ve dinlenme olanaklarının emeklilere ücretsiz ya da indirimli sunulmasını istedi.

Arslan ayrıca bütçe ve sosyal güvenlik politikalarında emekli sendikalarının söz ve toplu müzakere hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

“SADAKA DEĞİL, HAK İSTİYORUZ!”

Taleplerini Ankara’ya taşımak için yola çıktıklarını belirten Arslan, hedeflerinin 2027 bütçe görüşmeleri öncesinde emeklilerin sesini duyurmak olduğunu söyledi.

Arslan, yürüyüş takvimini şöyle açıkladı:

“Bu talepler lütuf değil, verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Bunları, 2027 bütçesinde yerini bulsun diye Ankara’ya taşıyoruz. 12 Ekim’de Ordu, Samsun, Merzifon ve Çorum’da meydanları dolduracak, her durakta sesimizi büyüteceğiz. 13 Ekim’de TBMM Dikmen Kapısı önünde hep birlikte haykıracak, siyasi partilerin grup toplantılarında taleplerimizi duyuracağız.”

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine de seslenen Arslan, emeklilerin taleplerinin komisyon çalışmalarında dikkate alınmasını istedi.

“Emeklinin talebi, komisyon salonunda duyulacak! Bu taleplere sırt çeviren, tarihin ve milyonlarca emeklinin karşısında hesap verecektir. Bütçenin ilk satırı halkın refahı, adalet ve emeklinin onurudur.”

Arslan, tüm emeklileri, emek ve meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve emeklilerin hak taleplerine destek veren herkesi yürüyüşe katılmaya çağırdı.

“FINDIK TOPLAYAN ELLER, HAKKINI DA TOPLAYACAK!”

Ordu’daki emeklilere özel olarak seslenen Arslan, kentin tarım ve üretim kültürüne dikkat çekti.

“Ordulu emekliler, emeğin ve üretimin kenti Ordu’dan selam olsun! Fındık toplayan, tarla süren, fabrikada çalışan eller bugün insanca yaşayacak bir emekli aylığı istiyor. Bize ‘kaynak yok’ diyenlere buradan sesleniyoruz: Kaynak var, mesele öncelik meselesidir. Bu ülkenin bütçesi önce emeğin hakkını gözetmelidir. Fındık toplayan eller, hakkını da toplayacak!”

Arslan, Ordu’da kendilerini karşılayan Devrimci Emekliler Sendikası yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ederek dayanışmanın mücadelelerini güçlendirdiğini söyledi.

ÖZYURT: “BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ”

Yürüyüşçüleri karşılayan Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şube Başkanı Cengiz Özyurt da emekliler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Özyurt, “Bulancak’tan gelen BES üyesi emekli arkadaşlar ilimize hoş geldiniz. Sizleri karşılamaktan, dayanışma içinde olmaktan mutluyuz. Biliyoruz ki birleşerek kazanacağız. Sizlerle birlikteyiz. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Ordu’daki buluşmanın ardından Ankara yürüyüşünü sürdüren emekliler, taleplerini 13 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne taşımayı hedefliyor.