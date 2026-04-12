Emekliler, “Sefalet zulmüne son” sloganıyla İstanbul, Aydın, Bursa, Karabük, Kayseri, Mersin ve Trabzon’da alanlara çıktı.

İstanbul’daki buluşma Kadıköy İskele Meydanı’nda saat 14.00’te gerçekleştirildi. Marmara bölgesinden çok sayıda emeklinin katılımı beklenirken, diğer kentlerde de gün boyu miting ve yürüyüşler düzenlendi.

BÖLGESEL KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Mersin’de düzenlenen mitingde Adana, Osmaniye ve Hatay’dan gelen emekliler yürüyüşle alana ulaştı. Katılımcılar Adnan Menderes Bulvarı’ndan Özgecan Aslan Meydanı’na yürüdü.

Trabzon’daki Karadeniz buluşmasına Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’den katılım beklenirken, Karabük’te Batı Karadeniz illerinden geniş bir katılım öngörüldü.

Bursa ve Kayseri’de de belirlenen saatlerde toplanmalar gerçekleştirildi.

EGE’DE İKİNCİ BULUŞMA

Ege Bölgesi’ndeki miting Aydın Taş Köprü’de başladı ve Atatürk Kent Meydanı’nda devam etti. İzmir ve Denizli’den de emeklilerin katıldığı bildirildi.

19 Nisan’da İzmir’in Dikili ilçesinde yeni bir bölgesel miting yapılacağı açıklandı.

TALEPLER SIRALANDI

Mitinglerde emekliler, insanca yaşam koşulları ve adil gelir talebiyle bir dizi düzenleme istedi.

Öne çıkan talepler arasında aylıklara seyyanen zam yapılması, en düşük emekli aylığının memur maaşına eşitlenmesi, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim, bayram ikramiyelerinin artırılması ve yılda dört kez ödenmesi ile intibak düzenlemesi yer aldı.

'BU MAAŞLA GEÇİNMEK ZOR'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde konuşan emekliler, mevcut maaşlarla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Bir emekli “Tatile nasıl gideyim, neyle gideyim?” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı ifade ederken, bir diğeri “Çarşıya çıkamıyoruz” diyerek alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Emekliler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısını yineledi.