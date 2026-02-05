En düşük emekli maaşı 20 bin TL. Edremit Emekli Sendikaları Birliği'ni oluşturan Tüm Emeklilerin Sendikası, Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen emekliler, "Mutfak yanıyor, emekli ağlıyor" ve "Şov yapmıyoruz, hakkımızı arıyoruz" yazılı dövizler taşıyarak iktidarı protesto etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Edremit Şube Başkanı Ömer Yeşilay, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye’deki milyonlarca emeklinin sabrının tükendiğini ifade etti.

"Son günlerde siyaset arenasındaki ‘U dönüşlerine’ ve tutarsız açıklamalara hayretle şahitlik ediyoruz" diyen Yeşilay, İktidarın daha önce meydanlarda verdiği sözleri hatırlattı. Yeşilay "Emeklinin insanca yaşam taleplerini unutup ekonomik gerçeklerden uzak, geçici ve oyalayıcı bir tavır sergilemesini kabul etmiyoruz. Siyaset, emeklinin sofrasındaki ekmeği koruma makamı olmalıdır" dedi.

Yeşilay, emeklilerin yıllardır yüzdelik zamlarla oyalanıldığını belirterek, enflasyonun yakıcı olduğu bir ortamda yapılan yüzde 20’lik, yüzde 30’luk zamların boş tencereyi kaynatmaya yetmediğini söyledi. Emeklilerin alım gücünin eridiği bu sistemde kök maaş ve seyyanen zam karmaşasıyla emeklinin yoksulluğa mahkûm edildiğini dile getiren Yeşilay "Bizler sadaka değil, milli gelirden hak ettiğimiz payı istiyoruz. Yüzdelik zamlar değil, insanca yaşanacak bir taban aylık belirlenmelidir" dedi.

Emeklilerin haklarını alana kadar alanlarda olmaya devam edeceğini söyleyen Yeşilay, iktidara seslenerek "Bu garibanların oylarıyla geldiğinizi söylüyorsunuz. Bu garibanların oylarıyla da gideceksiniz." dedi.