20 bin TL maaş alan yaklaşık 5 milyon emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısına yönelik CHP, Meclis’e kanun teklifleri vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" komisyona sevk edildi.

Teklifin yasallaşması durumunda 20 bin TL gibi düşük maaşlarla geçinmeye çalışan emeklilere asgari ücretin yarısı oranında kira desteği ve aylık 5 bin TL yakacak yardımı sağlanması planlanıyor.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin net asgari ücret tutarına eşitlenmesini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Şevkin, Türkiye’de emeklilerin yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinden en fazla etkilenen kesimlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bayram ikramiyesinin yıllar içinde değer kaybettiğinin altını çizdi.