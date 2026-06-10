Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen bir kentin gerçek zenginliğinin gökdelenlerinde alışveriş merkezlerinde ya da beton yapılarda değil insanların arasındaki dayanışmada birbirine duyduğu güvende ve ortak yaşam kültüründe saklı olduğunu belirtti. Köymen milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı ve yalnızlık duygusuyla mücadele ettiğini hatırlatarak yerelden dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Burası yalnızca çay içilen bir mekan olmayacak burası dostlukların kurulacağı bilgi ve deneyim paylaşılacağı bir merkez olacak diye konuştu.

EMEKLİLER TOPLUMUN HAFIZASIDIR

Emeklilerin toplumun hafızasını oluşturduğunu vurgulayan Başkan Köymen emekliler yaşadıkları kentin hafızası ülkenin birikimidir diyerek onların kent yaşamına aktif katılımının önemine dikkat çekti. Köymen emeklilerin birikimlerini genç nesillere aktararak toplumun geleceğine de katkı sağlayacağını ifade etti. Tören sırasında emeklilerle birebir sohbet eden Köymen her bir emeklinin hikayesini dinleyerek projenin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hissettiğini dile getirdi.

Emekli Dayanışma Evi sadece bir toplanma mekanı olmanın ötesinde kapsamlı bir sosyal tesis olarak tasarlandı. İçerisinde geniş bir çay kahve salonu, kitap okuma köşesi, sohbet odaları, hafif egzersiz alanı ve küçük bir etkinlik salonu bulunuyor. Haftanın her günü emekliler burada satranç turnuvalarına katılabilecek, hafıza oyunları oynayabilecek, sağlık seminerleri dinleyebilecek ve kendi aralarında deneyim paylaşım atölyeleri düzenleyebilecek. Ayrıca haftalık olarak düzenlenecek kültür sanat etkinlikleri ve komşu mahalle ziyaretleriyle emekliler Maltepe’nin farklı noktalarını da tanıma fırsatı yakalayacak.

Başkan Köymen, daha önce hizmete açılan Feyzullah ve Küçükyalı Mahalle Evlerinin önemli bir sosyalleşme merkezi haline geldiğini ifade eden Köymen bu yıl içerisinde Zümrütevler Aydınevler Başıbüyük Cevizli ve Bağlarbaşı mahallelerinde yeni mahalle evlerinin açılacağını duyurdu. Bu adımlarla Maltepe’nin her mahallesinde emekliler ve tüm vatandaşlar için erişilebilir sosyal alanlar çoğalacak. Köymen projelerin tamamlanmasıyla ilçenin sosyal dokusunun daha da güçleneceğini ve Maltepe’nin Türkiye’ye örnek bir dayanışma modeli sunacağını belirtti.

Emekli Dayanışma Evi bu vizyonun en yeni halkası olurken belediye aynı zamanda emeklilere özel indirimli ulaşım kartları, sağlık taramaları ve kültürel gezi programları da sunuyor. Başkan Köymen’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar emeklilerin hem maddi hem manevi olarak desteklenmesini hedefliyor. Törenin ardından merkezin ilk misafirleri hemen çaylarını yudumlayıp sohbetlere başladı. Emekliler projeyi büyük bir memnuniyetle karşılayarak Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.