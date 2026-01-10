Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Banka promosyonu değiştirilebiliyor
Birçok emekli, promosyon anlaşmasının sabit olduğunu sanıyor. Oysa bankayla yapılan taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği mümkün. Cayma bedeli ödense bile bazı bankalar bu tutarı karşılayabiliyor.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için durum, sigorta türüne göre değişiyor. Özel sektörde çalışan emekliler maaş almaya devam edebilirken, bazı statülerde kesinti uygulanabiliyor.
Bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları, emeklilere ücretsiz hukuki ve sosyal danışmanlık hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetler genellikle duyurulmadığı için kullanılmıyor.
Muayene ve reçete katkı payları, çoğu zaman fark edilmeden maaştan kesiliyor. Özellikle sık ilaç kullanan emekliler için bu kesintiler aylık bütçede ciddi fark yaratabiliyor.
Belediyeler, toplu ulaşım, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal tesislerde emeklilere özel indirimler sunuyor. Ancak bu haklar çoğu zaman başvuru yapılmadığı için kullanılamıyor.
Emekli maaşına yapılan artışlar, özellikle büyükşehirlerdeki kira ve yaşam giderleri karşısında yetersiz kalabiliyor. Bu durum, emeklilerin alım gücünü doğrudan etkiliyor.
Marketler, GSM operatörleri ve bazı özel kuruluşlar emeklilere özel kampanyalar düzenliyor. Ancak bu kampanyalar genelde talep edilmedikçe sunulmuyor.
Bazı sağlık kurumlarında emeklilere öncelik tanınıyor. Fakat bu uygulama her yerde otomatik değil ve talep edilmesi gerekiyor.