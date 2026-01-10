Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Maaştan bankaya, sağlıktan günlük hayata emeklileri yakından ilgilendiren başlıklar

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Banka promosyonu değiştirilebiliyor


Birçok emekli, promosyon anlaşmasının sabit olduğunu sanıyor. Oysa bankayla yapılan taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği mümkün. Cayma bedeli ödense bile bazı bankalar bu tutarı karşılayabiliyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Emekli çalışırsa maaş kesilir mi?


Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için durum, sigorta türüne göre değişiyor. Özel sektörde çalışan emekliler maaş almaya devam edebilirken, bazı statülerde kesinti uygulanabiliyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Emekliler için ücretsiz danışmanlıklar var

Bazı belediyeler ve sivil toplum kuruluşları, emeklilere ücretsiz hukuki ve sosyal danışmanlık hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetler genellikle duyurulmadığı için kullanılmıyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Sağlıkta katkı payı sessizce artıyor

Muayene ve reçete katkı payları, çoğu zaman fark edilmeden maaştan kesiliyor. Özellikle sık ilaç kullanan emekliler için bu kesintiler aylık bütçede ciddi fark yaratabiliyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Ücretsiz ve indirimli hizmetler herkes bilmiyor

Belediyeler, toplu ulaşım, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal tesislerde emeklilere özel indirimler sunuyor. Ancak bu haklar çoğu zaman başvuru yapılmadığı için kullanılamıyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Kira artışları maaşı gölgede bırakıyor

Emekli maaşına yapılan artışlar, özellikle büyükşehirlerdeki kira ve yaşam giderleri karşısında yetersiz kalabiliyor. Bu durum, emeklilerin alım gücünü doğrudan etkiliyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Emekliler için özel kampanyalar gizli kalıyor

Marketler, GSM operatörleri ve bazı özel kuruluşlar emeklilere özel kampanyalar düzenliyor. Ancak bu kampanyalar genelde talep edilmedikçe sunulmuyor.

Emekliler için gözden kaçan fırsatlar

Sağlık randevularında öncelik hakkı

Bazı sağlık kurumlarında emeklilere öncelik tanınıyor. Fakat bu uygulama her yerde otomatik değil ve talep edilmesi gerekiyor.

