Mamak Belediyesi’nin Akdere Mahallesi'nde kurulan iftar çadırının önünde vatandaşlar, iftardan yaklaşık bir saat önce uzun kuyruklar oluşturduğu kameralara yansıdı. Sırada bekleyen vatandaşlar ise mikrofonlara konuştu.

'EVDEKİLER YEMEK BEKLİYOR, NİYETLİLER...'

63 yaşında işitme engelli bir kadın, eşinin de görme ve işitme engeli olduğunu, 88 yaşındaki yatalak babasına baktığını söyleyerek, “Yetkili biri 'saklama kabı getir' dedi bak saklama getirdim yarım saattir burada bekliyorum. Evdekiler yemek bekliyor, niyetliler... Ben yıllardır mücadele veriyorum. Kimseden de bir yardım almadım" şeklinde dert yandı.

Bir başka vatandaş ise hayat pahalılığından dert yanarak, “Bir bir şey ucuz deyin de onu alalım, sadece et değil, bir bulgur olmuş 90 lira, 100 lira. Allah’ın bulguru yani. Ucuz bir şey varsa gidelim onu alalım. Bittik, ekonomi bitik. Kimle konuşursan konuş, bitik. O 'rahat diyenleri iyi' diyenleri ben anlamıyorum” dedi.

'YAVAŞ’IN VERDİĞİ YARDIMLAR OLMASA ŞU AN AÇ GEZİYORDUK'

Doğal gazının kapalı olduğunu söyleyen vatandaş, buraya bu nedenle geldiğini söyleyerek dert yandı. Vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, Mansur Yavaş’ın verdiği yardımlar olmasa şu an aç geziyorduk. Ben çalışan biriyim, emekli maaşı olan biriyim ama bana bile yetmiyorsa, ben diğer vatandaşların halini hiç düşünemiyorum. Et alamıyorum. Kıymayla, tavukla geçiniyoruz. Biz de zorda kalan insanlarız. Çalışmazsan açsın. 20 bin lira kira veriyorum. Et eve girerse o benim boyumu aşar. Doğal gazım kesildi. Mansur Yavaş’ın verdiği 750 liralık karta üstüne para ekleyeyim dedim. Karta 800 lira daha ek vergi geldi ve ben şu an evimde yemek yapacak, tencereye koyacak bir şeyim yok değil, var ama doğal gazım kapalı olduğu için buraya gelmek zorunda kaldım. Çocuklarım da ayaklarının üzerinde nasıl duracak, bilmiyorum.”

'ZOR GEÇİNİYORUZ'

Uzun süredir et yemediğini söyleyen bir vatandaş, "Eti nerede bulacağız? Zor geçiniyoruz. Devlet baba para mı veriyor? Maaşlar çok düşük. Baksana yemek yemek için sırada bekliyoruz. Durumumuz iyi olsa burada bekler miyiz" sorusunu yöneltti.