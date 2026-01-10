Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19, memur emeklilerine ise yüzde 18,6 oranında zam kesinleşmişti. En düşük emekli aylığına ise yapılan düzenleme ile yüzde 18,48 oranında zam yapılarak rakam 20 bin TL olarak açıklanmıştı.

EMEKLİLER 'DİPTE' BULUŞTU

Uzman iktisatçı Prof. Dr. Aziz Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı analizde çarpıcı bir detayı kamuoyuna paylaştı. Çelik’in analizine göre; 2019 yılında ortalama emekli aylığı, en düşük aylıktan yüzde 109 daha fazlaydı. Bugün ise bu fark yüzde 18’e kadar geriledi. Bu tablo, yıllarca yüksek prim ödeyen ile en düşükten ödeyenin aynı yoksullukta buluştuğunu kanıtlıyor.

Çelik’in analizinin tamamı ise şu şekilde;

En düşük emekli aylığının 20 bin TL olması ne anlama geliyor?

20 bin TL emekli aylığı değil sefalet harçlığıdır!

Harçlık değil, tüm emeklilere insanca yaşayacak emekli aylığı şart!

Çifte haksızlık: En düşük aylığı yüzde 18,5 artışla 20 bin TL'ye çıkartmak hem emeklilerle dalga geçmek hem de diğer emeklilere yüzde 12,2 zam yaparak onların aylığını dibe doğru yuvarlamaktır.

En düşük emekli aylığı için AKP tarafından sunulan teklif, emeklilerle açıkça alay etmektir! 20 bin TL bir sefalet aylığıdır!

Bu teklif, "sefalette eşitlik" anlamına gelmektedir. AKP’nin teklif ettiği 20 bin TL’lik en düşük emekli aylığı, emeklileri yokluğa mahkûm etmektir.

Yapılması gereken nettir: En düşük emekli aylığı dahil olmak üzere, tüm aylıklar insanca yaşanacak bir düzeye çekilmelidir. Açlık sınırının 30 bin lira iken 20 bin lira emekliği aylığı kabul edilemez.

Tüm emeklilere aynı oranda ve insanca yaşayacak zam şarttır! Diğer emekli aylıklarına yapılacak zam oranı, en düşük emekli aylığına yapılandan az olmamalıdır. Aksi takdirde tüm emekliler "dipte" buluşacak, sefalette eşitlenecektir.

2019 yılında ortalama emekli aylığı, en düşük aylığın %109 fazlasıydı. Ancak diğer aylıklara daha düşük oranlarda zam yapıldığı için aradaki makas hızla kapandı.

AKP’nin son teklifiyle birlikte, ortalama aylık ile en düşük aylık arasındaki fark yüzde 18 civarına kadar geriledi. 20 bin TL en düşük emekli aylığı yetmez! En düşük aylığı yüzde 18,5 artırırken, diğer aylıkları sadece yüzde 12,2 oranında artırmak; makasın tamamen kapanması ve tüm emeklilerin dibe doğru yuvarlanması demektir!

Emeklilere seyyanen zam ile birlikte eşit oranda zam şarttır!

Tüm emekli aylıkları insanca yaşayacak düzeye çekilmelidir