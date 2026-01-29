Her yıl düzenli olarak hazırlanan ve yaşam maliyetleri, yerleşme süreci, sağlık altyapısı gibi kriterlerin dikkate alındığı raporun 2026 sonuçlarına göre Yunanistan, emekliler açısından dünyanın en cazip ülkesi olarak öne çıktı.
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara
International Living tarafından yayımlanan 2026 Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en avantajlı ülkeleri ortaya koydu. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaşam standartları açısından yapılan değerlendirmede Yunanistan, yurt dışında emeklilik hayali kuranlar için zirveye yerleşti.Derleyen: Hande Karacan
SAĞLIK ALTYAPISIYLA FARK YARATIYOR
International Insurance verileri, Yunanistan’ın kamu ve özel sağlık sistemlerini entegre biçimde sunmasının önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor. Ülkede emeklilerin aylık ortalama 220 sterlin gibi bir bedelle yüksek kaliteli özel sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği belirtiliyor. Ayrıca doktor ve uzman sayısının nüfusa oranla oldukça yüksek olması, sağlık sisteminin güçlü yönleri arasında yer alıyor.
Raporda dikkat çeken teknik bilgilere göre, acil sağlık hizmetleri yabancılar da dahil olmak üzere herkese ücretsiz sunuluyor. Küçük yerleşim yerleri ve uzak adalardaki eczanelerin bile acil müdahalelerde yeterli donanıma sahip olduğu vurgulanıyor.
AVRUPA VE DÜNYA DESTİNASYONLARI LİSTEDE
Listenin ikinci sırasında Panama, güçlü expat ağı ve İngilizce konuşan sağlık personeline sahip modern özel hastaneleriyle dikkat çekiyor. Portekiz, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa’nın popüler ülkeleri ise emekliler için en iyi 10 ülke arasındaki yerlerini korumayı sürdürüyor.
2026 YILI EMEKLİLİK İÇİN EN İYİ ÜLKELER LİSTESİ:
Yunanistan
Panama
Kosta Rika
Portekiz
Meksika
İtalya
Fransa
İspanya
Tayland
Malezya