29 Ocak 2026 Perşembe
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

International Living tarafından yayımlanan 2026 Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en avantajlı ülkeleri ortaya koydu. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve yaşam standartları açısından yapılan değerlendirmede Yunanistan, yurt dışında emeklilik hayali kuranlar için zirveye yerleşti.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Her yıl düzenli olarak hazırlanan ve yaşam maliyetleri, yerleşme süreci, sağlık altyapısı gibi kriterlerin dikkate alındığı raporun 2026 sonuçlarına göre Yunanistan, emekliler açısından dünyanın en cazip ülkesi olarak öne çıktı.

1
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

SAĞLIK ALTYAPISIYLA FARK YARATIYOR

International Insurance verileri, Yunanistan’ın kamu ve özel sağlık sistemlerini entegre biçimde sunmasının önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor. Ülkede emeklilerin aylık ortalama 220 sterlin gibi bir bedelle yüksek kaliteli özel sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği belirtiliyor. Ayrıca doktor ve uzman sayısının nüfusa oranla oldukça yüksek olması, sağlık sisteminin güçlü yönleri arasında yer alıyor.

2
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Raporda dikkat çeken teknik bilgilere göre, acil sağlık hizmetleri yabancılar da dahil olmak üzere herkese ücretsiz sunuluyor. Küçük yerleşim yerleri ve uzak adalardaki eczanelerin bile acil müdahalelerde yeterli donanıma sahip olduğu vurgulanıyor.

3
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

AVRUPA VE DÜNYA DESTİNASYONLARI LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında Panama, güçlü expat ağı ve İngilizce konuşan sağlık personeline sahip modern özel hastaneleriyle dikkat çekiyor. Portekiz, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa’nın popüler ülkeleri ise emekliler için en iyi 10 ülke arasındaki yerlerini korumayı sürdürüyor.

2026 YILI EMEKLİLİK İÇİN EN İYİ ÜLKELER LİSTESİ:

4
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Yunanistan

5
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Panama

6
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Kosta Rika

7
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Portekiz

8
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Meksika

9
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

İtalya

10
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Fransa

11
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

İspanya

12
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Tayland

13
Emekliler bu ülkeye akın ediyor: Sağlık ve yaşam kalitesinde bir numara

Malezya

14
Kaynak: Haber Merkezi
