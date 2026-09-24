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Kaynak: Haber Merkezi

Geri dönüşüm amacıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi, Eskişehir'de bazı emekliler ve ek gelir arayan vatandaşlar için bütçeye katkı sağlayan bir yönteme dönüştü.

Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, sistemi düzenli kullananlar arasında emekliler, yaşlılar ve engelli vatandaşların bulunduğunu, bazı kişilerin her gün yüzlerce ambalaj topladığını söyledi.

GÜNLÜK 200 LİRA İÇİN AMBALAJ TOPLUYORLAR

Can, yaşlı bir vatandaşın buradan kazandığı parayı mutfak masraflarında kullandığını belirterek, “Yaşlı bir vatandaşımız, buradan sağladığı gelirle mutfak masrafını karşıladığını söylüyor. Hafta içi beş gün işlem yaptığında günlük 200 liralık iadeyle bütçesine katkı sağladığını ifade ediyor.” dedi.

Bazı vatandaşların günde yaklaşık 400 ambalaj getirdiğini aktaran Can, yaşlı bir kadın ile oğlunun yanı sıra engelli bir vatandaşın da sistemi ek gelir amacıyla kullandığını ifade etti.

GÜNDE 6 BİN AMBALAJ KABUL EDİLİYOR

Yoğun talep üzerine Batıkent Mahallesi Muhtarlığı da sisteme dahil oldu. İlk dönemde günlük 3 bin ambalaj kabul edilirken talebin artmasıyla kapasite 6 bin ambalaja yükseltildi.

Vatandaşların teslim ettiği ambalajların iade bedeli, işlemlerin tamamlanmasının ardından DOA sistemi üzerinden hesaplarına aktarılıyor.

Can, uygulamanın geri dönüşüme katkı sağladığını ancak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için sistemin geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.