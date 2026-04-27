Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri Bilecik’te düzenledikleri basın açıklaması ile sorunlarına duyarsız kalan iktidara taleplerini iletti.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan basın açıklamasında emeklilerin yeterli beslenemediği, geçim ve barınma sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.

Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Birleşik Emekliler Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Mustafa Aksu şu ifadeleri kullandı;

“Emekliler yeterli beslenemiyor. Emekliler geçim ve barınma sıkıntısı yaşıyor. Emeklilerin feryadını siyasi iktidar sahipleri duymuyor, anlamıyor.

2026 Ocak ayında TÜİK emekli maaşlarına zam oranını %12,19 olarak açıkladı.

2026 Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen zam iktidara göre ile emekliye verilen maaş artışı sıfırlanmış olup 2026 Nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumdadır.

Öncelikle 2026 Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen %25’lik zam, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakta, emekli gıdaya ulaşamamakta, emeklinin aldığı maaşın yarısı fatura giderlerini karşılamaktadır.

Biz emekliler, sorunlarımıza duyarsız kalan siyasi iktidara ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına taleplerimizi Bilecik’ten bir kez daha tekrarlıyoruz.

Emekliler olarak geçinemiyoruz. 2026 Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Siyasi iktidarın tabiriyle güncelleme istiyoruz.

Bir çağrı da Sağlık Bakanına yapıyoruz.

Emeklinin küçülen maaşı sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve İlaç katkı payları, maaşlarımızda fazlasıyla bir yekün oluşturmaktadır.

Öncellikle sağlık Bakanlığının bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve İlaç katkı paylarını kaldırmasını ve emeklilere hastane randevularında öncelik tanımasını talep ediyoruz.

Siyasi İktidarın yönetimsel hatalarının sonucunda oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz.

Emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşamasına ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz.

Emekliler olarak maaşlarımızı, her çalışan iki kişiye bağlı olarak değil, 35-40 yıl SGK’ya ödediğimiz primlerimizin karşılığı olarak alıyoruz.

Emekliler SGK’ya ödedikleri primleri bir bankada değerlendirmiş olsalardı, bugün en düşük emekli maaşı 20 bin TL değil, 40 bin TL olurdu. Bu nedenle biz emekliler, sadaka değil ödediğimiz pirimin güncel karşılığını istiyoruz.

Artık emeklinin yoksulluğu sabırla, şükürle ve çeşitli masallarla geçiştirilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik.

Buradan taleplerimizi sıralıyoruz.

Muayene ve İlaç katkı payının kaldırılmasını, emeklilere hastane randevularında öncelik tanınmasını istiyoruz. Emekli maaşlarına 2026 Mayıs ayında ara zam yapmasını istiyoruz. Emeklilerin kurban bayramı ikramiyesinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için küçükbaş kurban alabilecek oranda 20 bin TL’ye yükseltilmesini istiyoruz. Emekli maaşlarında hazine yardımı ile 20 bin TL ‘ye tamamlanması yerine en düşük Emekli kök (taban) ücretinin Açlık sınırının üzerinde bir orana yükseltilmesini istiyoruz.Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir. Aksine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentilerimiz bireysel zenginleşmeleri değil, toplumun refahını sağlamalarıdır.

Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim olsun istiyoruz.”