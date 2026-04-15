İzmir’de Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek hükümetten acil çözüm istedi. Emekliler, Mayıs ayında ara zam yapılmasını ve sağlıkta muayene ile ilaç katkı paylarının kaldırılmasını talep etti.

EMEKLİLER “EMEKLİ ZİNCİRİ” OLUŞTURDU

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen emekliler, basın açıklamasının ardından Basmane Garı’na yürüyerek “emekli zinciri” oluşturdu. Artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının eridiğini savunan emekliler, hükümete seslendi.

“OCAK ZAMMI NİSAN’DA EKSİYE DÜŞTÜ”

Emekliler adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ocak ayında emekli maaşlarına zam oranını TÜİK yüzde 12,19 olarak açıkladı. Ancak Mart ayından itibaren gelen zamlarla bu artış sıfırlandı. Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 25’lik zamla birlikte emekli maaşları eksiye düştü. Aldığımız maaşın yarısı faturalara gidiyor. Artık gıdaya bile ulaşamıyoruz. Biz emekliler geçinemiyoruz.”

Emekliler, Mayıs ayında ara zam (güncelleme) istediklerini vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI: KATKI PAYLARI KALDIRILSIN

Açıklamada Sağlık Bakanı’na da seslenen emekliler, şu talepleri dile getirdi:

Muayene ve ilaç katkı paylarının emeklilerden kaldırılması. Randevularda emeklilere öncelik tanınması

Emekliler, “Kuşa dönen maaşımız sağlık harcamalarıyla daha da eriyor” diyerek, ekonomik krizin faturasını ödemek istemediklerini belirtti.

EMEKLİLERİN DİĞER TALEPLERİ

Emekliler, açıklamalarında şu talepleri de sıraladı

Mayıs ayında ara zam yapılması

Kurban Bayramı ikramiyesinin 20 bin TL’ye yükseltilmesi (küçükbaş kurban alabilecek düzeyde)

En düşük emekli maaşının açlık sınırının üzerine çıkarılması

Emekli maaşlarının primlerin güncel karşılığı olarak ödenmesi

Açıklamada, “SGK’ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık bugün 40 bin TL faiz alırdık. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” denildi.“

EMEKLİ DEVLETE YÜK DEĞİL, ÜLKENİN HAFIZASIDIR

”Emekliler, “Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır” vurgusu yaptı. Seçimden seçime verilen vaatlerle sorunun çözülmeyeceğini belirten emekliler, “Ya insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim” çağrısında bulundu.