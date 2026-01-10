Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oldu. Meclis gündemine gelen maaş zammı düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselecek.

Ancak Meclis’in yapacağı düzenlemeye rağmen milyonlarca emeklinin alacağı maaş açlık sınırının altında kaldı. TÜRK-İŞ’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 2025 yılının aralık ayı itibari ile 30 bin 143 lira olurken yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 liraya geldi.

Emekliler yaşadıkları geçim derdine isyan ediyor. İstanbul’da yaşayan emekli kimya öğretmeni ANKA’ya yaptığı açıklamada arkadaşlarının tek öğünle beslendiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Biz artık öğün atlıyoruz. Birçok arkadaşım tek öğüne düştü. En ucuz, en düşük kalitede mal alıyoruz. On market geziyoruz. Zincir marketlerin çürümüş meyvesini alıyoruz. Bedava değil, para ile. Bir emekli geldi, poşetten ekmek gösterdi: ‘Bu benim iki günlük yemeğim’ dedi. Kışı camide geçiriyormuş. Gündüz AVM’de oturuyor. Metroda ısınıyor. Bu ülkenin insanına bu reva mı? Hani bıçak kemiğe dayandı diyorlar ya. Kemiği deldi geçti bıçak.”

20 BİN LİRA SEYYANEN ZAM TALEBİ

Öte yandan CHP milletvekillerinin TBMM'deki oturma eylemine Kadıköy'den destek veren Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri en düşük emekli aylığında bin liralık ek artışın çare olmadığını her emekliye 20 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi. Eylemlerinin ikinci gününde Kadıköy Rıhtım’da basın açıklaması gerçekleştiren emekliler, artan yaşam maliyetleri, sağlık giderleri, düşük maaşlar ve sosyal haklar üzerinden geçim sorununu anlattı. Söz alan emekliler yalnızca ekonomik taleplerini değil, toplumsal değerlerde yaşanan değişimi, eğitim sisteminin dönüşümünü ve sosyal çöküntüyü de dile getirdi.