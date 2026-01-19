Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi, geçen hafta TBMM komisyonundan geçti. Teklifin bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, emekliler maaş farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

Hâlihazırda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Enflasyondan kaynaklanan yüzde 12,19’luk artışla birlikte emekliler zamlı maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren almaya başladı. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için en düşük aylıkta fiili bir artış yapılmadı.

OCAKTA YARARLANAMAYACAKLAR

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödeme günleri 25-28 Ocak olarak belirlendi. Kanun teklifinin bu tarihler arasında yasalaşması halinde bazı emekliler 20 bin TL üzerinden maaş alabilecek. Ancak ödeme takvimi nedeniyle çok sayıda emekli ocak ayında artıştan yararlanamayacak.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor. Buna karşın, maaşını düşük tutardan alan emekliler için fark ödemelerinin daha sonraki bir tarihte yapılacağı belirtiliyor.

Geçmiş dönemlerde benzer düzenlemelerde maaş farklarının bir sonraki ay yatırıldığı hatırlatılırken, ocak ayında 20 bin TL’nin altında maaş alan emeklilerin farklarını şubat ayında alması öngörülüyor.