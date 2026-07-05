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Kaynak: ANKA

Sokak röportajları emekli yurttaşın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sürüyor. İzmir'de emekli yurttaşlara mikrofon uzatan ANKA acı gerçekleri kamuoyu ile paylaştı.

Emeklilerin tatil yapmasının artık hayal haline geldiğini ifade eden yurttaş, birçok kişinin memleketine gitmek için gerekli otobüs biletini dahi karşılayamadığını dile getirdi.

Ekonomik zorlukların günlük yaşamı derinden etkilediğini belirten emekli yurttaş, "Tatile gitmeyi bırakın, insanlar memleket hasreti çekiyor. Memleketlerine gidecek otobüs paraları bile yok. Kahveye gidip dostlarına bir çay ısmarlayacak imkânları kalmadı" dedi.

'EMEKLİLER TORUNLARINI GÖRMEK İSTEMİYOR'

Torunlarına harçlık ya da hediye verememenin emekliler üzerinde psikolojik bir yük oluşturduğunu da vurgulayan yurttaş, "Emekliler bugün inanın torunlarını görmek istemiyor. Çünkü onlara verecek bir şeyleri yok. Bizler artık sadece yabancı turistleri izleyen figüranlar durumundayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan röportaj sosyal medyada büyük bir etkileşim toplarken, emeklinin durumu bir kez daha tartışma konusu oldu.