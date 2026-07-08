Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu

Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu

Milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanının merakla beklediği temmuz ayı zam oranları ve maaş ödeme takvimi netleşti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 1

TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı doğrudan belirlenirken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,52 oranında zam almaya hak kazandı.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 2

En düşük memur maaşı 70 bin 2

ortaya çıktı.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 3

Kök maaşı düşük olan emekliler için taban aylık düzenlemesi hız kazandı. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 4

Bu düzenleme, kök maaşı ve ek ödemesi toplam 16 bin 920 TL'nin altında kalan yaklaşık 5,1 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 5

Aradaki fark, Hazine desteği ile tamamlanarak emeklilerin hesabına taban aylık üzerinden yatırılacak. Bu tutar ise her sene olduğu gibi gerçekleştiriliyor.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 6

En düşük emekli aylığını belirleyecek olan yasa teklifi, 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 7

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; teklifin, Meclis tatile girmeden Genel Kurul'dan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 8

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler ödeme takvimine döndü. Sabah'ın iddiasına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde hesaplarında yatırılması bekleniyor.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 9

SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 10

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi:

Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi tahsis numaralarına göre 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar.

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Emekli ve memurun zamlı maaş tarihi belli oldu: İktidara yakın gazete duyurdu - Resim: 11

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkından doğan zamlı maaş ödemeleri için ise ilgili bakanlıklar tarafından ayrıca bir ödeme takvimi duyurulacak.

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