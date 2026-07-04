Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak?

Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak?

Emekli ve memurun yeni maaşları yüzde 17,76 ve 13,52 zam farkı üzerinden yeniden hesaplandı. YENİÇAĞ olarak maaşları tek tek listeledik.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 1

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 2

3 Haziran’da son enflasyon verisinin gelmesiyle beraber emekli ve memurların 6 aylık maaş farkı ortaya çıktı.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 3

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 4

Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 zam farkı kesinleşti.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 5

En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Peki SSK ve Bağ-Kurlu diğer maaşlar ne kadar olacak?

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 6

YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay emekli ve memurların diğer maaşlarını tek tek hesapladı. SSK ve Bağ-Kurlu emeklilerin diğer maaşları şu şekilde olacak;

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 7

25 bin TL maaş alan – 29 bin 440 TL’ye gelecek

30 bin TL maaş alan – 35 bin 328 TL’ye gelecek

35 bin TL maaş alan – 41 bin 216 TL’ye gelecek

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 8

40 bin TL maaş alan – 47 bin 104 TL’ye gelecek

45 bin TL maaş alan – 52 bin 992 TL’ye gelecek

50 bin TL maaş alan – 58 bin 880 TL’ye gelecek.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 9

Toplu sözleşme farkından dolayı yüzde 13,52 Zam farkını memur ve memur emeklileri hakketti. 26 bin 887 TL olan en düşük memur emekli maaşı yüzde 13,52 zam farkı ile 30 bin 522 TL olacak.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 10

Peki diğer memur emekli maaşları ne kadar artacak;

30 bin TL maaş alan – 34 bin 56 TL’ye gelecek

35 bin TL maaş alan – 39 bin 732 TL’ye gelecek

40 bin TL maaş alan – 45 bin 408 TL’ye gelecek

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 11

45 bin TL maaş alan – 51 bin 84 TL’ye gelecek

50 bin TL maaş alan – 56 bin 760 TL’ye gelecek

60 bin TL maaş alan – 68 bin 112 TL’ye gelecek

100 bin TL maaş alan – 113 bin 520 TL’ye gelecek

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 12

AK Parti iktidar emeklilere bu temmuz ayında da 35 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında bırakmaya devam etti. Herhangi bir ek zam veyahut düzenleme şu an için Ankara gündeminde bulunmuyor.

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Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak? - Resim: 13

NOT: Bu haberde yer alan hesaplamalar temsili maaşlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.

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