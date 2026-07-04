Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekleniyordu.
Emekli ve memurun yeni maaş tablosu YENİÇAĞ'da: Kim ne kadar alacak?
Emekli ve memurun yeni maaşları yüzde 17,76 ve 13,52 zam farkı üzerinden yeniden hesaplandı. YENİÇAĞ olarak maaşları tek tek listeledik.Gülsüm Hülya Sundu
3 Haziran’da son enflasyon verisinin gelmesiyle beraber emekli ve memurların 6 aylık maaş farkı ortaya çıktı.
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı belirlenmişti.
Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 zam farkı kesinleşti.
En düşük maaşın 20 bin TL’ye eşitlenmesi ile yüzde 17,76 emekli aylığı 23 bin 552 TL oldu. Peki SSK ve Bağ-Kurlu diğer maaşlar ne kadar olacak?
YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay emekli ve memurların diğer maaşlarını tek tek hesapladı. SSK ve Bağ-Kurlu emeklilerin diğer maaşları şu şekilde olacak;
25 bin TL maaş alan – 29 bin 440 TL’ye gelecek
30 bin TL maaş alan – 35 bin 328 TL’ye gelecek
35 bin TL maaş alan – 41 bin 216 TL’ye gelecek
40 bin TL maaş alan – 47 bin 104 TL’ye gelecek
45 bin TL maaş alan – 52 bin 992 TL’ye gelecek
50 bin TL maaş alan – 58 bin 880 TL’ye gelecek.
Toplu sözleşme farkından dolayı yüzde 13,52 Zam farkını memur ve memur emeklileri hakketti. 26 bin 887 TL olan en düşük memur emekli maaşı yüzde 13,52 zam farkı ile 30 bin 522 TL olacak.
Peki diğer memur emekli maaşları ne kadar artacak;
30 bin TL maaş alan – 34 bin 56 TL’ye gelecek
35 bin TL maaş alan – 39 bin 732 TL’ye gelecek
40 bin TL maaş alan – 45 bin 408 TL’ye gelecek
45 bin TL maaş alan – 51 bin 84 TL’ye gelecek
50 bin TL maaş alan – 56 bin 760 TL’ye gelecek
60 bin TL maaş alan – 68 bin 112 TL’ye gelecek
100 bin TL maaş alan – 113 bin 520 TL’ye gelecek
AK Parti iktidar emeklilere bu temmuz ayında da 35 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında bırakmaya devam etti. Herhangi bir ek zam veyahut düzenleme şu an için Ankara gündeminde bulunmuyor.
NOT: Bu haberde yer alan hesaplamalar temsili maaşlar üzerinden gerçekleştirilmiştir.