Emekli ve memurun Ocak maaş zammı netleşiyor: Yeniden hesaplandı

Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre yılın geri kalan 6 ayında enflasyon yüzde 8,7 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmine göre maaşlarına yüzde 8,7 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. TCMB'nin yüzde 28'lik tahminine göre yıl sonunda yüzde 1,59 civarında enflasyon farkı oluşacak.

Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.