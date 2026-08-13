Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon öngörülerinde revizyona gitmesi, ocak ayında kamu personeli ve emeklilere yansıtılacak artış oranlarına doğrudan etki ederek rakamları yukarı çekti. Yılbaşında en düşük emekli aylığının seviyesi neye ulaşacak? Polis, öğretmen, hekim, hemşire ve avukat gibi meslek gruplarının kazançları kaç Türk Lirası seviyesine çıkacak? Ocak 2027 dönemi için yapılan güncel hesaplamaların detayları...
Emekli ve memurun Ocak maaş zammı netleşiyor: Yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranları yeniden şekillenirken, farklı senaryolara göre meslek gruplarının yeni maaşları da netleşmeye başladı.Kaynak: Diğer
Memur, memur emeklisi ile işçi ve esnaf emeklileri, yılın ikinci yarısındaki artışların ardından şimdiden 2027'nin ilk ayında uygulanacak zam oranına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla ilk veri netleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel beklentileri kesin rakamlar için önemli ipuçları vermeye başladı.
TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonu kaydedilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk veri de ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tarafından açıklanan yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseldi. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
TCMB'nin tahminin yükselmesiyle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da yeniden şekillendi.
Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu tahminine göre yılın geri kalan 6 ayında enflasyon yüzde 8,7 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmine göre maaşlarına yüzde 8,7 oranında zam alacak.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde bu orana enflasyon farkı da eklenecek. TCMB'nin yüzde 28'lik tahminine göre yıl sonunda yüzde 1,59 civarında enflasyon farkı oluşacak.
Bu tahmine göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Sabah'ın haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 8,7 artışla yaklaşık 25 bin 601 TL'ye yükselecek.
Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı yüzde 6,67 artışla 74 bin 908 liraya yükselecek.
Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentilerinin yanı sıra TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri de Ocak 2027 için ipuçları veriyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21'lik tahmine göre bu oran yüzde 9,72'ye, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik tahmine göre ise yüzde 10,67'ye çıkacak.
En düşük emekli maaşı yüzde 9,72'lik tahmine göre 25.841 TL'ye, yüzde 10,67'lik tahmine göre ise 26.065 TL'ye yükselecek.
Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak.
Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.
Bu tahminlere göre en düşük memur maaşı ocak ayında:
Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye
Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.
3 senaryoya göre memurlar için Ocak 2027 zam tablosu şu şekilde:
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 6,67 zamlı: 114.254
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 6,67 zamlı: 77.944
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 6,67 zamlı: 98.313
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 6,67 zamlı: 88.807
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 6,67 zamlı: 107.995
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 6,67 zamlı: 98.796
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 6,67 zamlı: 182.118
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 6,67 zamlı: 90.504
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 6,67 zamlı: 116.468
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 6,67 zamlı: 80.938
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 6,67 zamlı: 163.427
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 6,67 zamlı: 109.634
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 6,67 zamlı: 92.785
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 6,67 zamlı: 108.947
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.