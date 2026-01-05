Emekli ve memurun ardından diğer aylıklarda da net rakamlar değişti

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 938 TL'ye geldi.