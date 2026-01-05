Yeniçağ Gazetesi
05 Ocak 2026 Pazartesi
Emekli ve memurun ardından diğer aylıklarda da net rakamlar değişti

TÜİK son veriyi açıkladı. Emekli ve memurun ardından sosyal destek ödemeleri, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı ve engelli aylıklarında rakamlar tamamen değişti.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memurun merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. En düşük emekli aylığının ve memur maaşlarının ortaya çıkmasının ardından bir diğer merak edilen konu ise sosyal destek ödemeleri, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı ve engelli aylıkları da ortaya çıktı.

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak şekillendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 938 TL'ye geldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Bin TL seyyanen zam ile memur emeklilerine ise gelecek zam oranı yüzde 18,61 çıktı. En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 60 bin 896 TL'ye gelirken, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 TL'den 27 bin 887 TL'ye yükseldi.

Peki sosyal destek ödemeleri, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı ve engelli aylıkları ne oranda artış yaşadı? İşte o hesaplamalar:

Sosyal Destek Ödemeleri: 65 Yaş Aylığı: 5.390 TL’den 6.393 TL’ye yükseldi.

Evde Bakım Parası: 11.702 TL olan tutar, yeni yılda 13.878 TL olarak ödenecek.

Kronik Hastalık Yardımı: 11.702 TL’den 13.878 TL seviyesine çıktı.

Engelli Aylıkları: yüzde 40-69 arası engelli maaşı: 4.302 TL’den 5.103 TL’ye,

Yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı: 6.454 TL’den 7.655 TL’ye yükseltildi.

Kaynak: Ekonomi Servisi
