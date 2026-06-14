Ocak ayında yapılan maaş artışlarının giderek yükselen enflasyon ve açlık sınırı karşısında yetersiz kalmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun umudu Temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.
Emekli ve memur temmuzda bu maaşı alacak
Emekli ve memurun temmuzda alacağı maaş zammı netleşiyor. Merkez Bankası'nın haziran ayı anketinde enflasyon yüzde 1,36 gelmişti. Bu veriler ışığında emekli ve memurun alacağı maaş zammı ortaya çıktı.Süleyman Çay
Merkez Bankası'nın son piyasa anketiyle birlikte altı aylık enflasyon beklentileri ve muhtemel maaş tutarları da tamamen şekillenmeye başladı.
Yılın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yansıtılmıştı. Bu artış oranları en düşük emekli maaşı sorununa köklü bir çözüm getirmeyince, söz konusu taban aylık yüzde 18,4'lük özel bir düzenlemeyle 20 bin TL seviyesine çekilmişti.
Ancak günümüzde açlık sınırının 35 bin TL'yi aşması, milyonlarca vatandaşın gözünü doğrudan Temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkına çevirmesine neden oldu.
Temmuz ayında yapılacak zammın temelini oluşturan altı aylık enflasyon verisinin büyük bir kısmı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.
Açıklanan verilere göre enflasyon; ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve son olarak mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.
Bu rakamların ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 16,60 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan beş aylık zam hakkı ise yüzde 12,40 oldu. Maaş zamlarının netleşmesi için geriye sadece temmuz ayı başında açıklanacak olan haziran enflasyon verisi kaldı.
Merkez Bankası'nın altmış sekiz ekonomist ve sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlediği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, bu son veriye dair önemli bir ipucu veriyor. Bir önceki ankette yüzde 1,52 olan haziran ayı enflasyon artış beklentisi, son değerlendirmeyle birlikte yüzde 1,36 seviyesine geriledi.
Beş aylık kesinleşen rakamlara Merkez Bankası'nın bu tahmini eklendiğinde, altı aylık enflasyon oranının yüzde 18,20 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, halihazırda 20 bin TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 640 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümlerinin kümülatif hesabı sonucunda yüzde 13,94 oranında bir artış görecek.
Buna göre mevcutta 27 bin 772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının 31 bin 643 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çalışan memurlar cephesinde ise halihazırda 58 bin 305 TL alan bekar bir personelin maaşının 66 bin 432 TL'ye çıkması öngörülürken, güncel maaşı 61 bin 890 TL olan evli bir memurun gelirinin de Temmuz ayında 70 bin 517 TL'yi bulacağı hesaplanıyor.
Kesin maaş zamları, TÜİK'in açıklayacağı resmi haziran ayı enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.