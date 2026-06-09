Emekli ve memur temmuz maaşlarında masadaki rakamlar belli oldu

Temmuz ayında yapılacak 6 aylık enflasyon artışına göre en düşük emekli maaşının; beklenti anketine göre 23 bin 680 TL, Merkez Bankası tahminine göre 23 bin 580 TL ve son dört yılın ortalamasına göre 23 bin 880 TL olarak ortaya çıktı.