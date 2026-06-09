Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım sürerken, maaş artışlarını belirleyecek kritik veriler netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gözler şimdi, nihai zam oranını belirleyecek olan haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi.
Emekli ve memur temmuz maaşlarında masadaki rakamlar belli oldu
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ve memur maaş zammında 5 aylık zam farkı netleşmişti. Ancak 3 Temmuzda maaş zamlarına dair üç farklı maaş zam senaryosu belli olduDerleyen: Gülsüm Hülya Sundu
TÜİK verilerine göre, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine çıkarak son 7 ayın zirvesini gördü.
Bu veriler ışığında, maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkları; SSK ve Bağ-Kur için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için yüzde 12,41 oranında maaş zammı netleşti.
Toplu sözleşme gereği memurlar, yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam alacak. Bu zammın üzerine, haziran enflasyonunun da eklenmesiyle oluşan 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek olan maaş zamları için masada farklı tahminler bulunuyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın analizine göre, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranları üç farklı enflasyon senaryosuna göre şekillenecek:
Merkez Bankası Beklenti Anketi Senaryosu: Piyasaların mayıs enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52'ydi. Mayıs verisi beklentinin altında gelse de, tahminlere paralel bir kapanış olursa temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 zam yapılacak.
Merkez Bankası Yıl Sonu Hedefi Senaryosu: Yıl sonu için öngörülen yüzde 26 enflasyon hedefine ulaşılması için haziran enflasyonunun yüzde 1,11 gelmesi gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 17,9, memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 13,7 artacak.
Son 4 Yılın Ortalaması Senaryosu: TÜİK verilerine göre, 2022-2025 döneminde haziran ayı ortalama enflasyonu %2,38 olarak kaydedildi. Bu eğilimin sürmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,4, memurlar ise yüzde 15,1 oranında zam alacak.
2026 Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 18,6 oranında artış yapılmıştı.
Ocak 2024'ten bu yana her altı ayda bir güncellenen en düşük emekli aylığı, ocak ayında memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL'ye yükseltilmişti.
Temmuz ayında yapılacak 6 aylık enflasyon artışına göre en düşük emekli maaşının; beklenti anketine göre 23 bin 680 TL, Merkez Bankası tahminine göre 23 bin 580 TL ve son dört yılın ortalamasına göre 23 bin 880 TL olarak ortaya çıktı.
Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61.890 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltilmişti. 3 Temmuz'da açıklanacak nihai verilerle birlikte bu taban maaşlar da yeniden belirlenecek.