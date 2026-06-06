Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı

"Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranının %1.2 ile %1.5 arasında olmasını bekliyoruz. Bu rakamların eklenmesiyle ilk 6 aylık enflasyonun toplamda %18 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu tabloya göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %18, memur ve memur emeklisi ise %14 civarında bir zam alacak."