Türkiye'nin kilitlendiği Temmuz ayı zam oranları için geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle milyonlarca emeklinin alacağı zam oranları da büyük ölçüde şekillendi.
Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı
SGK uzmanı İsmet Çetinkaya, emekli ve memur temmuz maaş zammı tablosuna dair "Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %18, memur ve memur emeklisi ise %14 civarında bir zam alacak" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsmet Çetinkaya, Ulusal TV ekranlarında yaptığı değerlendirmede memur ve işçi emeklileri arasındaki zam farkının nedenlerini ve beklenen yeni maaş rakamlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon oranı baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 4'lük bir zam farkı oluştu.
Çetinkaya'nın aktardığına göre güncel zam oranları şu şekilde hesaplandı:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %16.61
Memur ve Memur Emeklileri: %12.41
Uzman isim, memur emeklilerinin daha düşük bir zam oranıyla karşılaşmasının temel nedenini Ocak ayındaki toplu sözleşme dinamiklerine bağladı. Memur ve memur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon farkını daha erken bir takvimle aldıklarını belirten Çetinkaya, bu durumun Temmuz ayındaki orana yansıdığını ifade etti.
Temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai rakamın belirlenmesinde kritik rol oynayacak olan Haziran ayı enflasyon beklentilerini de paylaşan Çetinkaya, öngörülerini şu sözlerle özetledi:
"Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranının %1.2 ile %1.5 arasında olmasını bekliyoruz. Bu rakamların eklenmesiyle ilk 6 aylık enflasyonun toplamda %18 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu tabloya göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %18, memur ve memur emeklisi ise %14 civarında bir zam alacak."
Çetinkaya, henüz 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmeden bile, mevcut 5 aylık %16.61 ve %12.41'lik oranların maaşlara nasıl yansıyacağını somut örneklerle hesapladı.
Mevcut 5 aylık verilere göre ortaya çıkan maaş tablosu:
|
Emekli Grubu
|
Mevcut Maaş
|
5 Aylık Zamlı Beklenti
|
SSK / Bağ-Kur
|
20.000 TL
|
23.320 TL
|
En Düşük Memur Emeklisi
|
27.772 TL
|
31.218 TL
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı net zam oranı kesinleşmiş olacak.