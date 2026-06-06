Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı

Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı

SGK uzmanı İsmet Çetinkaya, emekli ve memur temmuz maaş zammı tablosuna dair "Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %18, memur ve memur emeklisi ise %14 civarında bir zam alacak" dedi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 1

Türkiye'nin kilitlendiği Temmuz ayı zam oranları için geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle milyonlarca emeklinin alacağı zam oranları da büyük ölçüde şekillendi.

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsmet Çetinkaya, Ulusal TV ekranlarında yaptığı değerlendirmede memur ve işçi emeklileri arasındaki zam farkının nedenlerini ve beklenen yeni maaş rakamlarını açıkladı.

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 3

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon oranı baz alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 4'lük bir zam farkı oluştu.

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 4

Çetinkaya'nın aktardığına göre güncel zam oranları şu şekilde hesaplandı:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %16.61

Memur ve Memur Emeklileri: %12.41

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 5

Uzman isim, memur emeklilerinin daha düşük bir zam oranıyla karşılaşmasının temel nedenini Ocak ayındaki toplu sözleşme dinamiklerine bağladı. Memur ve memur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon farkını daha erken bir takvimle aldıklarını belirten Çetinkaya, bu durumun Temmuz ayındaki orana yansıdığını ifade etti.

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 6

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak nihai rakamın belirlenmesinde kritik rol oynayacak olan Haziran ayı enflasyon beklentilerini de paylaşan Çetinkaya, öngörülerini şu sözlerle özetledi:

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 7

"Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranının %1.2 ile %1.5 arasında olmasını bekliyoruz. Bu rakamların eklenmesiyle ilk 6 aylık enflasyonun toplamda %18 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu tabloya göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi %18, memur ve memur emeklisi ise %14 civarında bir zam alacak."

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 8

Çetinkaya, henüz 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmeden bile, mevcut 5 aylık %16.61 ve %12.41'lik oranların maaşlara nasıl yansıyacağını somut örneklerle hesapladı.

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 9

Mevcut 5 aylık verilere göre ortaya çıkan maaş tablosu:

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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 10

Emekli Grubu

Mevcut Maaş

5 Aylık Zamlı Beklenti

SSK / Bağ-Kur

20.000 TL

23.320 TL

En Düşük Memur Emeklisi

27.772 TL

31.218 TL
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Emekli ve memur maaşlarında temmuz tablosu netleşti: SGK uzmanı açıkladı - Resim: 11

Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin alacağı net zam oranı kesinleşmiş olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi
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