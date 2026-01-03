Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından artık milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammını ortaya çıkaracak olan 5 Ocak’taki aralık ayı enflasyon verisine kitlendi. Açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle maaş zamları da ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkını alacak.
Emekli ve memur maaşlarında son rakam: Tahminler alt üst oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2 gün sonra açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Peki masadaki en güçlü senaryo ne? İşte o iki ihtimal…Süleyman Çay
5 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ
Yılın ikinci bölümünde 5 aylık enflasyon verisi; ; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak açıklandı. Bu veriler ile şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti.
Son 1 ayın verisine ilişkin son 2 gün kaldı. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar ise havada uçuşuyor. Bazı yandaş kesim asgari ücrete eşitlenmesi iddiasını atarken, bütçe de ayrılacak payın olmaması ise bu iddiaları yalanlıyor.
AA VE MERKEZ BANKASI’NIN EN GÜÇLÜ SENARYOSU
Ancak masadaki en güçlü senaryo ise ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,08 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyon yüzde 31,15 olacak.
Bu ihtimal halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41’e, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,83’e gelecek.
AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’nde de aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,96 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 31 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu tahmine paralel bir gerçekleşme durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,27, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,69’a gelecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın tahminine göre; 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 975 liraya gelmesi bekleniyor. AA Finans beklentisine göre ise 18 bin 952 liraya gelmesi tahmin ediliyor.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK
Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11’lik zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam alma hakkı kazandı. Merkez Bankası’na göre; halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı seyyanen zamla birlikte 27 bin 939 liraya gelecek. En düşük memur maaşı ise 50 bin 503 liradan 61 bin 12 liraya gelecek.
AA Finans’ın beklentisine göre; en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 908 liraya, en düşük memur maaşının da 60 bin 942 liraya yükselmesi bekleniyor. En düşük dereceli memur maaşının ise 62 bin 451 lira ile 62 bin 524 lira aralığında olması ileri sürülüyor.
AÇLIK SINIRI ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDECEK
Bu verilerin paralelinde emeklilerin maaşına ise Ankara’dan bir refah payı ekletilmesinin gündemde olmadığı ise biliniyor. Ancak rakamların 19 bin ve 20 bin TL’ye geleceği senaryoları ise pek inandırıcı gelmiyor. Bu tahminler ise ekonomi ve iktidar yönetiminin anket veriyleriyle alt üst olduğu görülüyor. 5 Ocak’taki veriyle emekli açlık sınırı altında ezilmeye devam edecek.