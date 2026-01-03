Emekli ve memur maaşlarında son rakam: Tahminler alt üst oldu

AA VE MERKEZ BANKASI’NIN EN GÜÇLÜ SENARYOSU

Ancak masadaki en güçlü senaryo ise ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,08 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyon yüzde 31,15 olacak.

Bu ihtimal halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41’e, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,83’e gelecek.

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’nde de aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,96 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 31 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu tahmine paralel bir gerçekleşme durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,27, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,69’a gelecek.