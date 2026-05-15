Emekli ve memur maaş zammında hesaplar karıştı: Masadaki kritik rakamlar ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle birlikte, milyonlarca vatandaşın Temmuz ayı maaş hesapları sil baştan değişti. İşte piyasa beklentileri, Merkez Bankası hedefleri ve tarihsel ortalamalara göre masadaki 3 farklı zam senaryosu ile yeni en düşük emekli aylığı tahminleri...

Gülsüm Hülya Sundu
Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda hedefleri yukarı yönlü revize etmesi, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı zam oranlarını yeniden gündeme taşıdı.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, 2026 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 24’e, 2027 hedefinin ise yüzde 15’e çıkarılmasıyla birlikte maaş hesaplamalarında üç farklı tabloyu sundu.

Bankanın yıl sonu tahmini olan yüzde 26’ya ulaşılabilmesi için önümüzdeki sekiz ay boyunca aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde kalması gerekirken, bu gerçekleştiği takdirde SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz’da yüzde 17,4, memurlar ise yüzde 13,2 oranında zam alacak.

Piyasa katılımcıları anketindeki beklentiler baz alındığında ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 27,53 olması öngörülüyor; bu senaryoda Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur’lular için yüzde 18,5, memurlar için yüzde 14,2 olarak hesaplanıyor.

Daha karamsar bir tabloyu yansıtan son dört yılın enflasyon ortalamaları dikkate alındığında ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 38’e çıkma ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde 19,2, memur maaşlarına ise yüzde 14,9 oranında artış yapılması bekleniyor.

En düşük emekli aylığına yönelik beklentiler de bu veriler ışığında şekilleniyor. Halen 20 bin TL olarak uygulanan taban maaşın, Temmuz ayındaki artışlarla birlikte piyasa anketine göre 23 bin 700 TL’ye, Merkez Bankası’nın resmi hedefine göre 23 bin 360 TL’ye veya tarihsel ortalamalara göre 23 bin 840 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 18,6’lık ve işçi emeklilerine yapılan yüzde 12,2’lik zamların ardından, Temmuz ayı verileri yeni yılın ikinci yarısındaki alım gücünü belirleyen temel faktör olacak.

Ancak yukarıdaki rakamlar sadece "enflasyon kaynaklı" yasal artışları temsil ediyor.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, hükümetin bu oranların üzerine bir refah payı ekleyip eklemeyeceği, Temmuz ayındaki nihai alım gücünü belirleyecek en kritik unsur olacak.

Özellikle en düşük emekli maaşına yönelik özel bir düzenleme (seyyanen zam veya taban fiyat artışı) yapılması da emeklilerin cebini rahatlatabilir. Ancak iktidarın şu anda böyle bir çalışması bulunmuyor.

