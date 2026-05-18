Emekli ve memur maaş zammında hesap değişti: Masadaki yeni rakamlar belli oldu

Emekli ve memur maaş zammında hesap değişti: Masadaki yeni rakamlar belli oldu

Önder Yılmaz, emekli ve memur maaş zammına dair 2 kritik senaryoyu paylaştı. Masadaki yeni rakamlar belirleniyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24’e revize etmesi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’lunun temmuz ayında alacağı zam hesaplarını tamamen değiştirdi. TÜİK’in açıkladığı ilk 4 aylık verilerle yüzde 14,64’lük zam şimdiden garantilenirken, gözler Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi.

Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz’ın Merkez Bankası hedefleri ve Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda netleşen en düşük memur ve emekli maaşı senaryolarını bugünkü köşe yazısında dile getirdi.

Yılın ilk dört ayına ait tüketici enflasyonu verileri (Ocak: %4,84, Şubat: %2,96, Mart: %1,94, Nisan: %4,18) üst üste eklendiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük maaş artışı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Merkez Bankası’nın Mayıs ayı için yüzde 1,82 ve Haziran ayı için yüzde 1,52 enflasyon beklentisi sunan anket sonuçlarına göre 6 aylık tablo şekillenirse:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %18,6 oranında zam alacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı ile %14,2 zam oranına ulaşacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 24'lük yıl sonu hedefi ve buna bağlı aylık ortalama yüzde 1,20'lik enflasyon projeksiyonu gerçekleşirse:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %17,2 oranında zam alacak.

Memur ve Memur Emeklileri: %13,1 oranında artış yakalayacak.

Açıklanan senaryolar ve yasal düzenleme beklentileri doğrultusunda, Temmuz ayı itibarıyla hesaplanan yeni maaş tabloları şu şekilde netleşti:

En Düşük Emekli Aylığı Senaryoları

(Mevcut Maaş: 20.000 TL)

4 Aylık Kesinleşen Rakamla: 22.928 TL

Merkez Bankası Hedefine Göre (%17,2): 23.440 TL

Piyasa Katılımcıları Anketine Göre (%18,6): 23.720 TL

En düşük emekli aylığının bu seviyelere çekilebilmesi için geçmiş dönemlerde olduğu gibi Meclis'ten yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

Memur ve Memur Emeklisi Maaş Hesapları

(Maaşlara 1.000 TL seyyanen artış dahil edilmiştir)

Unvan / Statü

Mevcut Maaş

Ankete Göre Maaş (%14,2 Zam)

MB Hedefine Göre Maaş (%13,1 Zam)

En Düşük Memur Maaşı

59.896 TL

69.401 TL

68.742 TL

Üniversite Mezunu Memur

62.403 TL

71.264 TL

70.577 TL

En Düşük Memur Emeklisi

26.889 TL

31.707 TL

31.411 TL
Kaynak: Diğer
