Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: İşte alacakları maaşlar

Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 16 bin TL altında olan kök aylıklarının 20 bin TL’ye sabitlemesi Meclis’ten geçmez ise en düşük emekli maaşı değişmeyecek. Ama her yıl olduğu gibi düzenlenmenin olması yüksek ihtimal.