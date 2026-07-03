Milyonlarca emekli ve memurun maaş zam farkı Haziran ayı enflasyon farkının gelmesiyle değişti.
Emekli ve memur maaş zammı belli oldu: İşte alacakları maaşlar
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisiyle emekli ve memurun 6 aylık zam fark oranı hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı alırken, memurlar ise yüzde 13,52 zammı garantiledi. İşte emekli ve memur yeni maaş tablosu...Süleyman Çay
Milyonlarca SGK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerini ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte alacakları maaş zam farkları belli oldu.
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekliyor.
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı çıkmıştı.
Tam zam oranı için ise Haziran ayı dört gözle bekleniyordu. Emeklilerin merakla beklediği TÜİK oranı belirlendi. Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı kesinleşti.
Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 olarak ortaya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 zam farkı ile 23 bin 552 seviyelerine gelecek.
Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 16 bin TL altında olan kök aylıklarının 20 bin TL’ye sabitlemesi Meclis’ten geçmez ise en düşük emekli maaşı değişmeyecek. Ama her yıl olduğu gibi düzenlenmenin olması yüksek ihtimal.
Toplu sözleşme farkından dolayı yüzde 13,52 Zam farkını memur ve memur emeklileri hakketti.
26 bin 887 TL olan en düşük memur emekli maaşı yüzde 13,52 zam farkı ile 30 bin 522 TL olacak.
59 bin 896 TL olan en düşük memur maaşı ise yüzde 13,52 zam farkıyla 67 bin 993 seviyelerine gelecek.
2026 yılı (Ocak - Haziran dönemi) güncel kamu personeli net maaşları şu şekildedir:
En Düşük Memur Maaşı (Aile Yardımı Dahil): 59.896 TL – 67 bin 993 TL
Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL – 73 bin 103 TL
Öğretmen (1/4): 73.368 TL – 83 bin 287 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL - 92 bin 199 TL
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL – 92 bin 651 TL
Başkomiser (3/1): 89.214 TL -101 bin 275 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL – 84 bin 878 TL
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL – 170 bin 763 TL
Mühendis (1/4): 96.211 TL -109 bin 218 TL
Avukat (1/4): 90.000 TL – 102 bin 168 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4): 94.384 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL – 107 bin 144 TL
Profesör (1/4): 135.089 TL – 153 bin 353 TL