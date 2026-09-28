Emekli ve memur maaş zammı anketi belli oldu: Ocak ayının yeni zam tablosu

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise yıl sonu enflasyon hedeflerindeki yukarı yönlü revizyon oldu. Son üç ay boyunca yüzde 29,5 seviyesinde dengelenen 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bu anket döneminde yüzde 29,7'ye tırmandı.