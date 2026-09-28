Piyasalarda tüm dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
Emekli ve memur maaş zammı anketi belli oldu: Ocak ayının yeni zam tablosu
Piyasaların gözü 5 Ekim'de açıklanacak enflasyon verisine çevrilirken, CNBC-e anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,7'ye yükseldi. Yeni tahminlere göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ve memurlara ise kaç oranında yansıyabileceğini hesapladık.Kaynak: Diğer
Kritik veri öncesinde CNBC-e'nin 21 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anket piyasanın mevcut beklentilerini ortaya koydu.
Ankete göre, eylül ayına ilişkin aylık tüketici enflasyonu beklentisi medyan bazda yüzde 2,14, ortalamada ise yüzde 2,19 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomistlerin aylık tahminleri yüzde 1,94 ile yüzde 2,60 bandında seyrederken, yıllık enflasyon cephesindeki beklentilerin medyanı yüzde 30,15, ortalaması ise yüzde 30,32 olarak kayıtlara geçti.
Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise yıl sonu enflasyon hedeflerindeki yukarı yönlü revizyon oldu. Son üç ay boyunca yüzde 29,5 seviyesinde dengelenen 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bu anket döneminde yüzde 29,7'ye tırmandı.
Farklı ekonomistlerin yüzde 28 ile yüzde 32,61 arasında değişen öngörülerde bulunduğu yıl sonu beklentilerinin genel ortalaması ise yüzde 29,87 olarak şekillendi.
Ortaya çıkan bu yeni enflasyon projeksiyonları, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranlarına yönelik güçlü sinyaller veriyor.
Yıl sonu beklentileri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,14 oranında bir enflasyon farkı oluşması öngörülüyor.
Bu artışın çıkması durumda halihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının 25 bin 940 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,08 oranında bir zam yansıması hesaplanıyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 74 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 75 bin 898 TL'ye ulaşmış olacak.
NOT: Bu hesaplamalar anketteki oranlara göre yapılmıştır.