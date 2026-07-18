Emekli ve dar gelirliye yeni dönem: “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” yolda

Sistemin genel çerçevesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Melis Elman, konunun maaş miktarları veya geçim şartlarından bağımsız olarak ele alınması gerektiğine işaret etti. Bu modelin temel amacının, kamusal kaynakların ve SGK bütçesinin daha verimli kullanılması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir sistem, ana kazançların daha gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını sağlar ve bir açıdan da SGK bütçesini rahatlatır.”