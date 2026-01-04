Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın (05 Ocak 2026) saat 10.00'da 2025 yılının son enflasyon verisini duyuracak.

MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT!

Aralık ayına ait veri ile beraber milyonlarca kişinin alacağı zam ve ödeyeceği kira oranları da belli olacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmenin yanı sıra enflasyon farkı da alacak.

TÜİK verisiyle beraber memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına yapılacak enflasyon farkını bekliyor.

TÜİK'in Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 11,2 arttı. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkı şöyle:

5 Aylık Enflasyon: %11,2

Temmuz 2025 Zammı: %5,0

Oluşan Fark: Yaklaşık %6,2

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLACAK

Yine yarın Ocak ayı kira artış oranı da enflasyon verisi ile beraber ortaya çıkmış olacak. Aralık ayında kira artış oranı yüzde 35,9 seviyelerine çıkmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu yarın 12 aylık enflasyon verisini açıklamış olacak. Kasım ayı enflasyonu aylık 0,87 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon 31,07 olmuş 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 seviyesinde gerçekleşmişti.

İTO ENFLASYONU

Öte yandan enflasyonda öncü veri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu iki gün önce belli olmuştu.

İTO’nun paylaştığı yılın son verilerine göre, İstanbul'un aralık ayı enflasyonu %1,23 artarken, yıllık %37,68 oldu.

"TÜİK ORTALAMA %1 BEKLENİYOR"

Öte yandan Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in ortalama 1% beklendiğini, bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 6 aylık 12.3% enflasyon farkı ile 18.957 TL'ye denk geldiğini, açlık sınırınin ise 30.143 TL seviyesinde olacağını söyledi.

Cibre, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"Yarın enflasyon verisi var TÜİK ortalama 1% bekleniyor. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşı 6 aylık 12.3% enflasyon farkı ile 18.957 TL'ye denk geliyor. Açlık sınırı 30.143 TL. Diğer yanda ise yıllık enflasyon 31.04% iken, vergi düşülmüş ortalama ppf getirisi 48.62% olarak."