Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisi hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye’nin borç yükü hesaplamasındaki tehlikeye dikkat çekti.

Merkezi Yönetim Borç Yükü: %21,4

Türkiye Toplam Dış Borç Yükü: %37,2

Özel Sektörün Dış Borcu: 301,4 Milyar Dolar

Eğilmez'e göre, eğer dolar kuru serbest bırakılsaydı ve gerçek değerini yansıtsaydı, Türkiye'nin bugün olduğundan çok daha ağır bir borç yükü altında olduğu gerçeği ortaya çıkacaktı.

FAİZ GİDERLERİNDE 'REKOR' KIRILDI

Eğilmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte faiz giderlerinin kontrolden çıktığını belirtti.

Eğilmez, yazısında, “İrrasyonel Politika Dönüşü: 2021’de başlayan "bilim dışı" düşük faiz inadı, 2023’ten itibaren faizlerin zorunlu artışıyla devasa bir faturaya dönüştü.

Bütçede Faiz Hakimiyeti: Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı her yıl artıyor. Halkın cebine, hastanesine, okuluna gitmesi gereken kaynaklar, geçmişin hatalı kararları yüzünden faiz lobilerine akıyor.

Enflasyonun Üzerinde Faiz Artışı: 2023’ten itibaren faiz giderlerindeki artış oranı, resmi enflasyonun bile üzerine çıktı” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ MAĞDUR EDİLDİ"

Mahfi Eğilmez'in yazısındaki en vurucu kısım ise bu ekonomik yıkımın faturasını kimin ödediğine dair tespiti oldu:

"2021 yılında 'faizi düşürerek enflasyonu düşürme' şeklindeki bilim dışı tezin tuzağına düşmeseydik bugün enflasyon da faiz giderleri de çok daha düşük olacak; asgari ücretliler, emekliler ve diğer düşük gelirliler bu kadar mağdur olmayacaktı."

Eğilmez, Türkiye’nin durumunu Arjantin örneğiyle kıyaslayarak "Popülizm, ekonomiyi ilk anda iyiymiş gibi gösterir ama uzun vadede büyük sorunlar içine sokar" uyarısında bulundu.