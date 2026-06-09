Ahmet Yavuz, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer alan isimlerin 1 hafta önce mutlak butlana karşı olduğunu belirterek "Karakteriniz bu kadar mı bozuk olur?" ifadelerini kullandı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un açıklaması şöyle:

Türkiye karakter testinden geçiyor. Ya şu Mehmet Ali Çelebi dediğiniz adam, 2017'de beni telefonla aradı. Dedi ki: "Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur" dedi. Yola çıkalım, hayırlı konvoyla yola çıktık, 17 vilayet dolaştık. Sonrasında... Bak dedim, hiçbir CHP... O zaman o CHP'nin içinde, hiçbir CHP'li meselesi değil, biz halka ulaşacağız, halka ulaşacağız. Zaman zaman uyardığım da oldu. Gittik biz dolaştık insanlara. Ne oldu? Şimdi söylediğini bıraktı, gitti AK Parti'ye ve yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunuyor. Yani insanlar bunları gördükçe çılgına dönüyor yani.

"SORGULAYAN İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"

Yani Türk milleti egemenliğini kullanma konusunda aldanmaya müsait bir millet. Lafa da aldanıyor. "Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyleyim, kahramanım, edeyim, şunu yaptım, bunu yaptım." Bakıyorsun altı boş. Ama inanıyor insanlar. İnanmayacak, sorgulayan insanlara ihtiyaç var. Sorgulayan ve sahip çıkan insanlara ihtiyaç var. Yani her yerde söylüyoruz yani.

"KARAKTERİNİZ BU KADAR MI BOZUK OLUR?"

Her yerde kandırılıyoruz. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına giren adamlar var. Ya bir hafta evvel ya! Bir hafta evvel Mutlak Butlan ile ilgili söylemediği, söz kalmamış adamın... Ya bu kadar mı karakteriniz bozuk olur yani? Bir tavrınız olsun sizin. Bak ben o partili bu partili meselesinde değilim, öyle bir şeyim de yok. Yani para da verseler gidip orada o işe katılmam yani. Onu o raddeye gelmiş vaziyetteyim. Şimdi kimden güveneceksin de evet diyeceksin yani? Adam ya, televizyonda neler neler söyledi ya! Neler neler...

"SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Şimdi gitti oraya. Hangi karakterle gittin arkadaş? Sen nasıl... Şimdi ona oy verecek insanlar nasıl verecekler o oyları? Oylarını verirken de düşünmüyor insanlar maalesef. Bu seçim sistemi, siyasi partiler kanunu... Bunların hepsinin değiştirilmesi lazım Türkiye'de. Sadece yani ekmek meselesi değil. Ekmek evet, bıçağın kemiğe dayandığı nokta ama yok, kimsenin umurunda değil yani.