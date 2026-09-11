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Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hekim eksikliği ve askeri hastanelerin durumu yeniden siyasetin gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki ihtiyacı sık sık dile getirmesine karşın, AK Parti kanadının hastanelerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kalmasını, kapsama ise emniyet mensupları ile bürokratların dahil edilmesini planladığı belirtiliyor.

'BİR AYRICALIK DEĞİL, İHTİSAS VE HARBE HAZIRLIK İHTİYACIDIR'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, askeri tıbbın sıradan bir muayene hizmetinden ibaret olmadığını vurgulayarak, AK Parti'nin şartına dair “bir ayrıcalık değil, ihtisas ve harbe hazırlık ihtiyacıdır” tepkisinde bulundu.

Bağcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Askerî sağlık hizmeti yalnızca muayene ve tedaviden ibaret değildir.

Harp cerrahisi, travma, KBRN, dalış ve uçuş tabipliği, harekât sağlık desteği, yaralı tahliyesi, Paraşütle Arama Kurtarma Timleri ile Gazi bakımı ve rehabilitasyonu gibi alanlar özel eğitim, tecrübe ve kurumsal hafıza gerektirir.

ABD, Almanya ve Fransa başta olmak üzere gelişmiş orduların askerî sağlık teşkilatlarını ve asker hastanelerini muhafaza etmelerinin temel nedeni de budur.

Bu yapılar sivil sağlık sistemiyle iş birliği içinde çalışırken askerî tıbbın kendine özgü uzmanlık ve harekât kapasitesini korumaktadır.

Elbette Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve diğer güvenlik birimlerinde görevin niteliğinden kaynaklanan özel sağlık ve ihtisas ihtiyacı bulunan personelin de belirlenecek esaslar çerçevesinde asker hastanelerinin imkânlarından yararlanması mümkündür.

Ancak özel askerî ihtisas gerektirmeyen genel sağlık hizmetleri için Sağlık Bakanlığının güçlü ve yaygın sağlık sistemi mevcuttur. Bu nedenle çözüm, asker hastanelerini bürokratlara veya geniş kesimlere hizmet veren genel hastanelere dönüştürmek değil; güvenlik ve harekât görevlerinin gerektirdiği ihtisası esas alan bir sistemi yeniden kurmaktır.

Birlik, kıta ve gemiden başlayarak asker hastanelerine ve GATA’ya uzanan bütüncül askerî sağlık sistemi yeniden tesis edilmelidir.

Askerimizin hayatını doğrudan ilgilendiren böylesine ciddi bir millî güvenlik meselesi, konunun özünden uzak değerlendirmelere konu edilmemelidir."

Sayın Özgür Özel ve Sayın Devlet Bahçeli’nin askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi yönündeki girişimlerini gönülden destekliyorum.

Mesele ayrıcalık değil; ihtisas, kurumsal hafıza, harekât desteği ve harbe hazırlıktır.”