ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı operasyon nedeniyle dünyada tepki çekerken Trump yönetimi iç siyasette hiç rahat değil. İkinci defa aday olup olmayacağı sorgulanan ve belirsizliğini koruyan Trump’ın siyaseten ‘topal ördek olma ihtimali bulunuyor.

Gazeteci Aytunç Erkin’e konuşan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan’a göre Trump ‘Topal ördek’ olacak. Arslan, ABD’de hastaneye bile gidemeyen insanlar olduğunun altını çizerek, ABD’nin kendi ülkesini bile dizayn edemeyeceğini söyledi. Arslan ABD’de yapılacak Kongre seçimlerine dikkat çekti.

Aytunç Erkin’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Trump bu yılın sonunda topal ördek olacak. Dünyanın magması önce sıcak olarak ortaya çıkar sonra sönümlenir. ABD kendi içerisinde de insanları avatar durumuna getirmiş. Hastaneye gidemeyen insanlardan bahsediyorum, yaşadım orada. Her yer Beverly Hills değil. Kısa vadede değil ama orta vadede Amerika’nın sönümlenmeye gideceğini, kendi ülkesini bile dizayn edemeyecek duruma geleceğini düşünüyorum.”

Esat Arslan’a göre, “Çok kutuplu dünyada ABD’nin elindeki bütün imkanları kullanarak bir tarafı caydıramadığını gördük” tespiti yaptı:

“Bu çok önemli. ABD’nin yalanlarını bir kez daha yaşadık. Irak’ta, Gazze’de, Suriye’de ve Venezuela’da gördük. Bahane çok açık: Uyuşturucu ticareti yapan Maduro Amerikalıları zehirliyor. Peki bu işin başında Maduro varmış. Direniş olmadı diyor Trump! Bu da yalan. Kübalı yakın korumalar hayatını kaybetti.

Bir asker gözüyle, “Başarılı bir askeri operasyon yaşandı” dedi ve ekledi:

“Klasik olan muharebe değişti. Radarları köreltmek değil radarları susturursunuz. Örtmek, aldatmak ve yalanlar. Bu harekatın içinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Gece Avcısı filmini seyrettik. Bir seri katilin yakalanmasıydı o film, en ince teferruatına kadar planlamış bir operasyon yaşandı. Bir şeyleri patlatmak değil onları kör etmek. Harekatın genel konsepti buydu. Doğrudan doğruya hedefe yönelmek.”