Esenler Belediyesi, 30 bin TL açlık sınırı karşısında geçimini sağlamaya çalışan ilçedeki emekli vatandaşlar için bir proje hayata geçiriyor. Belediye Meclisi'nde onaylanan kararla birlikte, emeklilere "Emekli Sosyal Destek Kartı" dağıtılacak.

TEMEL İHTİYAÇLARA DESTEK, SOSYAL HAYATA KATKI

Proje, Esenler sınırları içinde yaşayan emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı ve sosyal faaliyetlere daha aktif katılım sağlamalarını hedefliyor.

Kart sahipleri, belediye ile anlaşma sağlayan ulusal ve yerel işletmelerde özel indirim ve avantajlardan faydalanabilecek. Destek kartı; restoran, fırın, berber, kahvehane ve sağlık kuruluşları gibi günlük hayatta sık kullanılan mekanlarda geçerli olacak.

DETAYLAR SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Kartın kullanım şartları, işletme anlaşmaları ve dönemsel bakiye yüklemeleri Esenler Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek. Başvuru süreçleri ve karttan yararlanma kriterleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.