YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ (Özel Haber)

DİSK'e bağlı Emekli-Sen Genel Başkanı Genel Başkanı Cengiz Yavuz, enflasyon rakamlarını anlayamadıklarını belirterek, “ TÜİK hangi marketten alış veriş yaparak bu rakamı açıklıyor merak ediyorum. Biz de pazara gidiyoruz, kira ödüyoruz. Bu rakamların doğru olabileceğini görmüyoruz. En düşük emekli maaşına zam yaparak sorunu çözemiyorsunuz. İntibak yasasının hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Yoksulluk sınırının 100 bin liraya, açlık sınırının ise 30 bin liraya dayandığını hatırlatan Cengiz Yavuz şunları söyledi:

“ Asgari ücrete yapılan zam ortada. Yoksulluk sınırını geçemiyor. Emeklini geçim standartları ise belli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emekliye yapılacak zammın Haziran ayına kadar yetişeceğini söylüyor. Milletvekillerine bir gecede zam yapılırken emekliye yapılacak ücret zammının Haziran ayına kadar olarak açıklanması kendi içinde tutarlı olmuyor Türkiye şartlarında. Milletvekilleri zam gerekçelerini masraflarının çokluğu olarak ifade ediyor. Tamam da bizimde gerekçelerimizin dikkate alınması gerekmiyor mu?”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekçi olmadığını da kaydeden Yavuz, “ İntibak yasasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bugün en düşük emekli maaşına zam yapılıyor ama 20- 21-22 bin lira maaş alan emekli yurttaşlarımızda geçinemiyor. Bunları sürekli anlatıyoruz, söylüyoruz ama umudumuz yok ne yazık ki ” diye konuştu.

Emekli ve dar gelirli yurttaşların sorunlarının sürekli tartışıldığını ancak sonuç alınamadığını dile getiren Yavuz, “ Artık sorumluluk alma zamanı geldiğini düşünüyorum. Emekliler, dar gelirliler ve asgari ücretliler için sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşları hep beraber sesini daha güçlü duyurma zamanıdır. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olmalı. Emekli yurttaşlar içinde benzer düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekli” dedi.