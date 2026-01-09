CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu’nda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeler için verilen araştırma önergesi üzerine konuştu. Kılıç, mevcut emeklilik sisteminin milyonları açlık sınırının altına ittiğini belirterek, 5510 sayılı yasayı sert sözlerle eleştirdi.

EMEKLİ GASP EDİLEN ONURUNU İSTİYOR

Emekli aylıklarının insan onuru ile bağdaşmadığını vurgulayan Kılıç, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamasının yanı sıra torunlarına harçlık verememenin mahcubiyeti içinde olduğunu vurgulayarak "Şimdi, buradan herkes duysun: Emekli sadaka değil, gasbedilen onurunu geri istiyor” diye konuştu. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade eden Kılıç, kaynak tartışmalarına da değindi.

'KAYNAK YOK' MASALINI ANLATMAYIN

“Yıllarca prim ödeyen emekliye ‘imkânımız bu kadar’ denilemez” diyen Kılıç, "Yandaş sermayenin vergi borçlarını bir kalemde silenler, faiz lobilerine trilyonlar akıtanlar, sıra emekliye gelince 'Kaynak yok' masalını bize anlatmasın. Kaynak var; kaynak sarayın şatafatında, kaynak yandaşın kasasında, kaynak halktan çalınanlarda; dönüp bunlara bakabilirsiniz” dedi.

Emeklilerin bu ülkenin yükü değil, emeğiyle ayakta tutan kesim olduğunu söyleyen Kılıç, düzenleme çağrısında bulundu.