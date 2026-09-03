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Kaynak: DHA

Olay, ilçeye bağlı Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu belirlendi. Mustafa Ö.’nün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.