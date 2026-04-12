Edinilen bilgilere göre, Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 3. Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan yalnız yaşayan emekli polis Recep Taş’tan (68) sabahtan beri haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Taş’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Taş’ın cenazesi defnedilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.