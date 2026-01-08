FATİH ERBOZ/ÖZEL HABER

Emekli aylıklarının yükseltilmesi için TBMM’de “emekli nöbeti”ne başlayan CHP Milletvekilleri, iktidardan istediklerini alana kadar eylem yerini terk etmemekte kararlı gözüküyor.

Nöbet ekibindeki CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşı için 39 bin lira teklifleri olduğunu hatırlatarak, “Bugün Ankara’da pastanende simit 45, otobanda 40 lira. Dolayısıyla bu insanların gerçekten nasıl geçinecekleri konusunda insan düşünmeden edemez. Özellikle şehirde yaşayan emeklilerin durumu, yaşam koşulları dikkate alındığında çok zor” dedi. “Yoksulluk sınırını 30 bin lira olarak belirlediler ama bunu gelir durumuna göre belirliyorlar” diyen Gürer, “Eğer marketteki fiyatlar baz alınırsa çok daha yüksek. Bu ekonomik tabloda emekliye ödenen maaş ise çok az, hiçbir derde deva olmaz. Emekli artık günde 3 değil, 2 öğün yemek yiyebiliyor” değerlendirmesi yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, emekliye verilecek zammın ne kadar yeterli olacağının belirsiz olduğuna işaret etti. Aygun, şunları söyledi:

“Emekliye zam konusunda kararlı duruşumuz sürüyor. Genel Başkanımızın salı günü grup toplantısında söylediği açık. Emekliler bugün torununa bir hediye alabiliyor mu? Torununu markete götürebiliyor mu? Emekli ne yazık ki bugün sadece manavın önünden geçebiliyor. Manavdan içeriye giremiyor. Bu şartlarda iktidarın emekliye zam konusunda yavaş davranması da kabul edilemez.”