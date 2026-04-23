Olay, Daday ilçesi Çölmekçiler köyünde oldu. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli müzik öğretmeni Ali Özcan’dan (69) haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 69 yaşındaki Ali Özcan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özcan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi morga kaldırılan Özcan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Özcan'ın kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.