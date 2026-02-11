Emekli maaşlarında yeni sistem: 5 aşamalı model… ‘Sıfır zam’ tehlikesi

Sonuç: Yeni modelde Emekli Ali, "gelir eşiği" altında kaldığı için kira, yakıt ve nakit desteği alarak geliri hükûmetin öngördüğü örneğin 22.000-28.000 TL seviyesine tamamlanacak. Emekli Veli ise toplam hane geliri yüksek olduğu için sadece mevcut 20 bin TL taban maaşını 6 ayda bir yapılacak enflasyon farkının 20 bin TL’yi aşıncaya kadar geçecek süre boyunca aynen almaya devam edecek”