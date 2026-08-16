İngiltere'de milyonlarca emeklinin refahını doğrudan etkileyen ve yıllardır dokunulmaz kabul edilen maaş zam sistemi, yaklaşan genel seçimler öncesinde tartışmaların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. "Restore Britain" partisi, iktidara gelmesi halinde emeklilerin en büyük güvencesi olan "Triple Lock" (üçlü koruma) sistemini çöpe atarak radikal bir bütçe kesintisine gideceğini duyurdu.
Emekli maaşlarında üçlü koruma sistemi kalkıyor: Bir ülkede siyasi parti harekete geçti
İngiltere'de "Restore Britain" partisi, iktidara gelmesi halinde emeklilerin en büyük güvencesi olan "Triple Lock" (üçlü koruma) sistemini çöpe atarak radikal bir bütçe kesintisine gideceğini açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Partinin bu hafta kamuoyuyla paylaştığı "The Wealth of Our Nation" (Ulusumuzun Serveti) adlı kapsamlı ekonomi politikası belgesi, İngiliz siyasetinde taşları yerinden oynatacak bir vaat içeriyor.
İngiltere'deki mevcut sistem, emeklileri ekonomik dalgalanmalara karşı üç yönlü bir zırhla koruyor. Her yıl devlet emeklilik maaşlarına yapılacak zam;
Tüketici Enflasyonu (CPI),
Ortalama Ücret Artışları,
Ya da Minimum %2,5'lik Sabit Oran
kriterlerinden hangisi en yüksekse o baz alınarak yapılıyor. Bu sayede enflasyonun düştüğü yıllarda bile emekliler en az yüzde 2,5'lik bir zam garantisine sahip oluyor.
Ancak Restore Britain, bu altın standarttan vazgeçerek maaş zamlarını sadece (şu an %2,6 seviyesinde olan) tüketici enflasyonuna bağlamayı planlıyor. Parti bu yeni modelin "satın alma gücünü" koruyacağını iddia etse de, uzmanlar ücret artışlarının enflasyonu solladığı dönemlerde emeklilerin eskiye kıyasla büyük bir gelir kaybı yaşayacağının altını çiziyor.
Bu radikal hamlenin arkasında ise devlete nefes aldırma planı yatıyor. Restore Britain'ın hesaplamalarına göre, üçlü koruma sisteminin fişinin çekilmesi İngiltere Hazinesi'nin kasasında her yıl 2 ila 3,5 milyar sterlin arasında bir para kalmasını sağlayacak. Bu kesintinin 10 yıllık uzun vadedeki bileşik etkisinin ise devlet bütçesine 25 ila 30 milyar sterlin gibi devasa bir tasarruf olarak döneceği öngörülüyor.
Restore Britain lideri Rupert Lowe, böylesine keskin bir adımın siyasi faturasının ağır olacağının farkında. Durumu değerlendiren Lowe, bunun son derece "zor bir karar" olduğunu açıkça itiraf ederek, “Bu vaadimiz sandıkta bize ekstra oy getirmeyecek, ancak gelecek nesillere ekonomik olarak daha sağlıklı bir ülke bırakabilmek için bu adımı atmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.
İngiltere siyasetinde "Triple Lock" sistemine dokunmak adeta ateşten gömlek giymekle eşdeğer. Yeşiller Partisi dışındaki büyük siyasi oluşumların tamamı, mevcut sistemi koruma yönünde taahhüt vermiş durumda.
Geçmişte sistemin değişebileceğine dair sinyaller veren Reform UK lideri Nigel Farage bile geri adım atarak, çalışanların yaşlılıklarında hak ettiklerini almaları gerektiğini savundu ve 2026 yılına kadar sistemin arkasında duracaklarını ilan etti. Seçim süreci hızlanırken, emekli maaşlarının kaderi İngiliz siyasetinin en sıcak çatışma alanı olmaya devam edecek.