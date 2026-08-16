Emekli maaşlarında üçlü koruma sistemi kalkıyor: Bir ülkede siyasi parti harekete geçti

Bu radikal hamlenin arkasında ise devlete nefes aldırma planı yatıyor. Restore Britain'ın hesaplamalarına göre, üçlü koruma sisteminin fişinin çekilmesi İngiltere Hazinesi'nin kasasında her yıl 2 ila 3,5 milyar sterlin arasında bir para kalmasını sağlayacak. Bu kesintinin 10 yıllık uzun vadedeki bileşik etkisinin ise devlet bütçesine 25 ila 30 milyar sterlin gibi devasa bir tasarruf olarak döneceği öngörülüyor.