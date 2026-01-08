Enflasyon ve ekonomik krizin altında ezilen emekli yurttaşlar, maaşlarına yapılacak zam oranından da memnun değil. Zam oranı ile ilgili yapılan açıklamalar, adeta emeklilerin hevesini kursağında bıraktı.

Aldıkları maaş değil bir ev kirası, yeme ve içme ihtiyaçlarını bile karşılayamazken iktidarın yapacağı zam oranına ilişkin son bilgi, AKP'ye yakınlığı ile bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Gazeteci Fatih Atik'ten geldi.

Atik, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkacağını açıkladı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR"

Haberi sosyal medya platformu X hesabından duyuran Atik, şunları söyledi,

"En düşük emekli maaşı 20.000 TL’ye çıkıyor Hükümet emekli için düğmeye bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak belirlenecek Artıştan 4.692.000 emekli faydalanacak İlave zammın bütçeye maliyeti 70 milyar TL."

EMEKLİLER İSYANDA: PARA BULAMAZSAK DİLENECEĞİZ

AKP tarafından yapılması beklenen ufak zam, enflasyonun altında ezilen emeklileri adeta isyan ettirdi. Aksaray’da emekli vatandaşlar, maaşlara yapılan zam oranına tepki göstererek, "Maaşla bir şey alınmıyor. Para bulamazsak caminin önünde dilenmeye gideceğiz bu gidişle" sözlerini sarf etti.

Başka bir emekli vatandaş ise, "Maaşımı almaya daha 20 gün var, ben ne kadar harcamışım? 16 bin TL. Benim alacağım maaş 18 bin TL. Paraya bak" diye konuştu.