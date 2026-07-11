Emekli maaşınız beklediğinizden daha düşük mü yattı? Yıllarca emek verdikten sonra maaşınızda açıklanamayan bir eksilme görmek oldukça can sıkıcı ve kafa karıştırıcı olabilir.
Emekli maaşlarında kesinti olanlar dikkat: Nedenini SGK açıkladı
SGK, maaşında eksilme gören emekliler için soru işaretlerini giderecek bir rehber paylaştı. SGK duyurusunda kurum, kesintilerin şeffaf bir şekilde incelenebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden yol gösterdi.Süleyman Çay
Bu durum haklı bir endişe yaratsa da, genellikle ardında yasal ve sistemsel bir prosedür yatmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşında eksilme gören emekliler için soru işaretlerini giderecek bir rehber paylaştı.
İlgili SGK duyurusunda kurum, kesintilerin şeffaf bir şekilde incelenebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden dijital bir altyapı sunuyor.
SGK'nın açıklamasına göre, kesinti detaylarınızı öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklileri, e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmetini kullanabilir ve maaşlarındaki güncel kesinti detaylarına hızlıca ulaşabilirler.
Geçmiş aylardaki maaş dökümlerinizi veya kesintilerinizi merak ediyorsanız, aynı ekran üzerinden "Yeni Sorgu" butonuna tıklayıp ilgili ayı seçerek geriye dönük bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
SGK güvencesi kapsamında alınan sağlık hizmetlerinden doğan hastane muayene farkları, reçete ve ilaç katkı payları maaşınızdan otomatik olarak düşülebilmekte. Özellikle özel hastanelerde alınan hizmetlerde bu fark ücretleri daha yüksek çıkabilir.
SGK tarafından geçmişte tarafınıza hatalı veya gereğinden fazla ödeme yapıldığı tespit edilirse, bu tutarlar maaşınızdan kesilerek tahsil edilir. Bu tür kesintiler genellikle maaşın yüzde 25'ini geçmeyecek oranda uygulanır.
Emekli olmadan önceki çalışılmayan dönemlerden kalan Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları veya geçmiş sigortalılık sürelerinden kaynaklanan kısmi süreli prim borçları maaşınıza yansıtılabilir.
Aile mahkemesi kararı doğrultusunda belirlenen nafaka borçları maaşınızdan doğrudan kesilebilir. Öte yandan, ödenmeyen banka kredileri gibi bireysel borçlar nedeniyle oluşan icra işlemlerinde, sadece mahkeme kararı ile maaşınızın bir kısmına haciz konulabiliyor.
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP): Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışmaya devam eden kişilerden yasa gereği SGDP kesintisi yapılır.
E-Devlet Kapısı üzerinden yaptığınız kontroller sonucunda, maaşınızdaki kesintinin hatalı bir işleme dayandığını veya haksız olduğunu düşünüyorsanız, ilgili SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak resmi itirazda bulunabilirsiniz.