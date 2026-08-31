Emekli maaşlarına ek zam için iki tarih: İktidarın planı kulislerden çıktı

TÜRK- İŞ verilerine göre açlık sınırı 37 bin 388 TL’ye yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL’ye geldi. Ne 28 bin 75 TL asgari ücret ne de en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL bu seviyelerin yanına yaklaşabiliyor.