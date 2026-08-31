TÜRK- İŞ verilerine göre açlık sınırı 37 bin 388 TL’ye yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL’ye geldi. Ne 28 bin 75 TL asgari ücret ne de en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL bu seviyelerin yanına yaklaşabiliyor.
Emekli maaşlarına ek zam için iki tarih: İktidarın planı kulislerden çıktı
Açlık sınırı altında geçimini sürdüren milyonlarca emeklinin maaşlarına iyileştirme taleplerine dair kulislerde iki tarih ön plana çıktı.Kaynak: Diğer
Açlık sınırı altında yaşamını geçiren milyonlarca kişi ise hükümetten maaşlarına iyileştirme talebinde bulunuyor. Hükümet kanadının ise son dönemlerde uyguladığı politikalar ise dikkat çekiyor.
Emekli maaşlarına zam talebine dair ise Ankara kulislerinde yeni iddialar ortaya çıktı. Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan köşe yazısında kulislerde emekli maaş düzenlemesine dair konuşulanları tek tek yazdı.
Ankara’da bazı siyasilerin, 2027 yılının ilk ayları ve temmuz ayını işaret ettiği ifade edilirken, 2027 yılı bütçe yasasına konulacak büyüklükler, aynı yıl içerisinde seçime gidilip gidilmeyeceğinin habercisi olacağı da aktarıldı.
Haziran ayından sonra bunun ilk sinyalleri Temmuz’da görüleceği kulislerde konuşulurken, şu ifadelere yer verildi:
“O yılın ilk yarısında ücretlerin iyileştirilmesi ve dar gelirlilere yönelik adımların atılması beklenmez. Haziran ayından sonra bunun ilk sinyalleri Temmuz’da görülür. Emekli, dar gelirli, kamu çalışanların maaşlarında her zamankinden farklı iyileştirmeler yapılırsa, bu, kasım 2027’de seçim olacağı anlamına gelir”
Haziran ayından sonra bunun ilk sinyalleri Temmuz’da görülür. Emekli, dar gelirli, kamu çalışanların maaşlarında her zamankinden farklı iyileştirmeler yapılırsa, bu, kasım 2027’de seçim olacağı anlamına gelir.
Hatta, reel sektöre kredi kolaylığı gibi sanayici ve iş dünyasını ilgilendiren bazı önemli kararlar da alınabilir. Daha önce esnaf ve küçük işletme sahiplerine yapılana benzer adımlar atılabilir.
Eğer, seçim Mart-Nisan 2028 olacaksa, 2027’nin sonuna kadar maaş ve ücretlerde bir iyileştirme olmaz. Çünkü verilen paranın ömrü üç ay. Seçime yakın verilmeli ki; seçmen yapılanı unutmasın. Nisan 2028’de seçimi savunanlar var ama sıkıntılarını da görmek gerekir.
Kıştan çıkmış, hasat parasını harcamış seçmenle, seçime gitmek zor olur. Sonbahar, seçim açısından ilkbahardan daha uygun mevsimdir.
Yaz ayları boyunca, ekonomide en azından olumsuz bir gelişme yaşanmadı. Enflasyonun stabil kalması bile önemli. Ancak yüzde 30 civarında seyrinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sebze ve meyve bolluğu var. Bütün bunlar seçim tarihiyle ilgili belirleyici unsur olabilir…”