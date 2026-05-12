Emekli maaşlarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

ÖDEME TAKVİMİ

Buna göre SSK kapsamındaki emeklilerin ödeme günü 17,18,19,20,21,22 Mayıs olan emekliler mevcut ödeme günlerinde ikramiyelerini alabilecek.

Ödeme günü 22,23,24 Mayıs olanların ikramiyeleri 21 Mayıs'ta yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlar ise ikramiyelerini 22 Mayıs'ta alacak.

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ise ödeme günü 21,22 Mayıs olanlar ikramiyelerini ayın 21'inde, 27,28 olanlar ise ayın 22'sinde alacak.

Emekli Sandığı'na bağlı emekliler ise ikramiyelerini 20 Mayıs'ta alacak.