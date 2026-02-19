En düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine yükseldi. Yüksek prim ödeyip düşük emekli maaşı alan emekliler için hükümet kanadında iyileştirme projeleri gerçekleştiriliyor.
Emekli maaşları için kara haber geldi: SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
En düşük emekli maaşının 20 bin lira sınırına çekilmesi tartışmaları devam ederken, yüksek prim ödeyip düşük maaş alan emekliler için iyileştirme beklentileri de bir umut sürüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylığı alan herkesi uyardı.Derleyen: Baran Yalçın
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 senesinin emekliler açısından “enflasyon kadar artış” yılı olduğunu ifade ederek, intibak bekleyenlere kara haberi verdi.
HERHANGİ BİR REFAH PAYI YA DA İLAVE İYİLEŞTİRME YAPILMADI
2025 senesinin ilk döneminde emekli aylıklarına sadece enflasyon farkı yansıtıldığını ifade eden Erdursun, en düşük tamamlanan aylık: %18,4, diğer emekli aylıkları: %12,19. Bunun dışında herhangi bir refah payı ya da ilave iyileştirme yapılmadığının altını çizdi.
Enflasyon kadar artışın alım gücünü korumaya yetmeyebildiğini belirten Erdursun, “Çünkü resmi enflasyon oranı ile hane halkının hissettiği enflasyon arasında ciddi bir fark oluşabiliyor" sözlerini sarf etti.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Erdursun, "Bayram ikramiyesi 2018’de 1.000 TL olarak başladı. O dönemde net asgari ücret 1.603 TL idi. Yani ikramiye, net asgari ücretin %62,36’sına karşılık geliyordu. Bugün net asgari ücret 28.075 TL. Aynı oran korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesinin yaklaşık 17.500 TL olması gerekirdi" dedi.
2019 senesinde en düşük emekli aylığının 1.000 TL’ye tamamlandığında, bayram ikramiyesi de 1.000 TL idi. İkramiye neredeyse bir aylık gelir anlamına geliyordu. Bugün en düşük tamamlanan aylık 20.000 TL iken, bayram ikramiyesi 4.000 TL. Aradaki makas çok yükseldi" dedi.
Gündemde bir diğer başlığın emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapılabileceği yönündeki tartışmalar olduğunu ifade eden Erdursun, Eğer sadece hesaplama yöntemi değiştirilirse, bu düzenlemenin bundan sonra emekli olacakları kapsayacağını belirtti.
“Mevcut emeklilerin aylıkları değişmez” diyen Erdursun, “Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerekir. Bu da ciddi maliyet anlamına gelir. Dolayısıyla kısa vadede kapsamlı bir intibak düzenlemesi beklentisi düşük görünüyor" sözlerini sarf etti.
Erdursun, "2026 yılı bütçe disiplininin önceliklendirildiği bir dönem olarak ilerliyor. Ancak 2027 yılına yaklaşıldıkça sosyal politikaların yeniden şekillenmesi ihtimali artabilir. Seçim takviminin yaklaşması, sosyal düzenlemelerin zamanlamasını da etkileyebilir" dedi.