Emekli maaşları için kara haber geldi: SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

HERHANGİ BİR REFAH PAYI YA DA İLAVE İYİLEŞTİRME YAPILMADI

2025 senesinin ilk döneminde emekli aylıklarına sadece enflasyon farkı yansıtıldığını ifade eden Erdursun, en düşük tamamlanan aylık: %18,4, diğer emekli aylıkları: %12,19. Bunun dışında herhangi bir refah payı ya da ilave iyileştirme yapılmadığının altını çizdi.