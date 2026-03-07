Emekli maaşları için emsal karar: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

MAHKEME VATANDAŞI HAKLI BULDU

Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, mahkeme, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde önceden gerçekleşen anlaşmaların geçerli olmayacağını ifade etti.

Bu sebeple kredi kullanımı esnasında emekli maaşı üzerine bloke konulması ile ilgili muvafakatın hukuken geçerli sayılamayacağı belirtildi. Öte yandan SGK ile banka arasında yapılan protokolde blokenin uygulanması ve kaldırılması konusunda bankanın sorumlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve emeklinin maaşını başka bankaya taşımasının önündeki engelin kaldırılmasına karar verdi.