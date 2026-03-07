Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen yurttaşın açtığı dava, bankaların kredi nedeniyle maaş hesabına bloke koyarak taşıma işlemine engel olup olmayacağı tartışmasını yargıya taşıdı.
Emekli maaşları için emsal karar: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen yurttaşın hesabına konulan bloke ile ilgili açılan davada önemli bir karar çıktı. Yerel mahkeme, emekli maaşına konulan blokenin kaldırılmasına hükmetti.Derleyen: Baran Yalçın
Davacı emekli, 2015 senesinden itibaren emekli aylığını davalı bankanın Ankara Anıttepe Şubesi'nde açılan hesap üzerinden aldığını, son senelerde özel bankaların sunduğu yüksek promosyon kampanyalarının emekliler açısından önemli bir ekonomik fırsat oluşturduğunu ifade ederek maaşını başka bir bankaya taşımayı talep etti.
ZİRAAT BANKASI BLOKE KOYDU
Yeni bankayla gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut bankanın emekli maaşı üzerine bloke koyması sebebiyle taşıma işleminin yapamadığını öğrendiğini belirtti. Yaşanan durum sonrası davalı banka ile iletişim kuran davacıya, bankadan kullanılan konut kredisi sebebiyle emekli aylığı üzerine bloke konulduğu ve kredi borcu tamamen bitmeden bu blokenin kaldırılamayacağı söylendi.
Emekli vatandaş ise bankanın bu uygulamasının hukuki dayanağı bulunmadığını, emekli maaşının başka bankaya taşınmasının bloke yoluyla engellenemeyeceğini belirterek, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılması ve taraflar arasındaki hukuki ihtilafın giderilmesi talebiyle dava açtı.
MAHKEME VATANDAŞI HAKLI BULDU
Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, mahkeme, haczedilemeyen mal ve haklar üzerinde önceden gerçekleşen anlaşmaların geçerli olmayacağını ifade etti.
Bu sebeple kredi kullanımı esnasında emekli maaşı üzerine bloke konulması ile ilgili muvafakatın hukuken geçerli sayılamayacağı belirtildi. Öte yandan SGK ile banka arasında yapılan protokolde blokenin uygulanması ve kaldırılması konusunda bankanın sorumlu olduğu belirtildi.
Mahkeme, emekli maaşı üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve emeklinin maaşını başka bankaya taşımasının önündeki engelin kaldırılmasına karar verdi.
BANKA İSTİNAFA GİTTİ
Karar, banka tarafından İstinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
İstinaf mahkemesi kararında, bankayla SGK arasında gerçekleşen protokolün taraflar arasındaki iç ilişkiye yönelik olduğu belirtildi. Bu protokolün emekli açısından bağlayıcı bir sonuç doğuramayacağına dikkat çekildi.
Öte yandan kredi sözleşmesinde emekli maaşının başka bankaya aktarılmayacağı ile ilgili imzalı bir hüküm de bulunmadığı belirtildi. Bu sebeple bankanın istinaf başvurusu esastan reddedildi.
SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
Dosya bu defa temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yaptığı incelemede Bölge Adliye Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.
Daire, bankanın temyiz itirazlarını kabul etmeyerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı. Böylece emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması yönündeki karar kesinleşmiş oldu.