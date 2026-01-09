Çalışanından emeklisine geçinemeyen vatandaşlar isyan etmeye devam ediyor. TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak belirlenmesine tepkiler sürerken, Gaziosmanpaşa AKP Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in sözleri gündem oldu.

Yiğit emekli maaşının düzenli ödenmesiyle övünerek "Emekli maaşlarının ve asgari ücretin yetersiz kaldığının farkındayız. Emekli maaşı düşük de olsa emeklimiz zamanında ve istikrarlı şekilde alıyor. İstikrarlı şekilde ödeniyor olmasından gurur duyuyorum. Emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

'MAAŞLAR DÜŞÜK OLSA DA...'

Yiğit'in "Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" açıklaması tepki çekerken "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca bekliyorlardı. Bunu da unuttuysanız bilemiyorum" sözlerine de eleştiri yağdı.

'NE ZAMAN OLMUŞ BU?'

Yiğit'in sosyal medyada gündem olan açıklamasına gelen "Ne zaman olmuş bu? 56 yaşındayım, hiç böyle bir şey duymadım, görmedim, CHP en son 1978 yılında iktidarolmuş. Hanım abla 1981 doğumlu" yorumları dikkat çekti.

Öte yandan geçim derdindeki vatandaşlar yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar üretmeleri konusunda seslenmeyi sürdürüyor.